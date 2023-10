Halloween : pourquoi le clip «Thriller» de Michael Jackson reste-t-il une référence incontournable ?

Le clip du tube «Thriller» de Michael Jackson a brillamment combiné la musique, la danse et des éléments d'horreur afin de donner naissance à une vidéo indissociable de la fête d'Halloween. Quarante ans après sa sortie, il fait encore figure de référence pour les clips, autant que pour les frissons qu'il procure toujours.

Un clip gravé dans l’histoire. Tout le monde se souvient de sa première découverte de l'emblématique clip de «Thriller» de Michael Jackson, sorti le 2 décembre 1983. Maintenant âgé de 40 ans, ce court-métrage de 14 minutes demeure une référence incontestable en matière de clip terrifiant, tout particulièrement pendant la période d'Halloween.

L’ambiance horrifique

Conçu par le réalisateur John Landis et Michael Jackson, le clip est en réalité une œuvre cinématographique, qui plonge les spectateurs dans un univers d'horreur et d'épouvante. L'atmosphère sombre, les décorations, les costumes, etc. sont réalisés avec une minutie impressionnante.

La popstar a sollicité les services de Rick Baker, un maquilleur et spécialiste des effets spéciaux de renom à Hollywood. Cette ambiance effrayante s'aligne parfaitement avec l'esthétique de la fête d'Halloween.

La danse emblématique

Impossible de parler du clip sans évoquer la chorégraphie emblématique. Elle constitue une part essentielle de son attrait. Les pas synchronisés et parfaitement exécutés par les zombies sont gravés dans tous les esprits. Au fil des décennies, cette chorégraphie est devenue une référence en matière de danse populaire, souvent imitée, mais encore jamais égalée, donnant lieu à de nombreuses réunions de fans pour reproduire le film.

L'histoire narrative

«Thriller» raconte une véritable histoire d'horreur, avec une introduction, un développement et un dénouement. Il suit une structure propre aux contes d'épouvante, ce qui en fait une sorte de mini-film d’horreur.

Un scénario qui a participé grandement au succès du titre, et de l'album, devenu le plus vendu de tous les temps.

L’impact culturel

Il s’agit de l'une des vidéos musicales les plus influentes de l'histoire, qui a fait passer ce format à l'âge adulte. Diffusion de la musique noire américaine à la télévision, représentation des zombies devenue la référence, domination de Michael Jackson sur l'univers de la pop musique, héritage et références, des décennies après, sur tous les supports, records de visionnages... Il y a définitivement dans l'histoire de l'industrie musicale un avant et un après Thriller.