Israël-Hamas : une soirée d’unité pour la libération des otages ce mardi à Paris

Ce mardi 31 octobre à 19h, une soirée d’unité pour la libération de tous les otages est organisée par le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) en présence des familles de certains otages retenus par le Hamas après l’attaque du 7 octobre dernier contre Israël.

«Ramenons-les à la maison». Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) organise, ce mardi 31 octobre à 19h à la Synagogue de la Victoire, dans le 9e arrondissement de Paris, une soirée d’unité pour la libération de tous les otages. Au cours de cet événement, les familles de certains otages, retenus par le Hamas, vont témoigner.

«La parole est importante et nous nous devons d’écouter ces familles qui ont vécu l’horreur et vivent l’absence de nouvelles de leurs proches depuis le 7 octobre 2023», date à laquelle le Hamas a lancé son attaque contre Israël, a écrit le Crif.

Au total, ce sont plus de 230 personnes qui sont prises en otage par le mouvement terroriste palestinien. Parmi eux, certains sont morts. C’est le cas de Shani Louk, une jeune Germano-Israélienne ayant été reconnue sur des vidéos circulant en ligne lors de son enlèvement en raison de ses cheveux teints et de ses tatouages distinctifs.

La famille de la jeune femme a été informée de sa mort, mais son corps n’avait ce lundi pas encore été renvoyé de Gaza. Les médias israéliens ont indiqué avoir reçu une lettre du service de sauvetage israélien disant qu’un os de la base du crâne de Shani Louk, sans lequel une personne est incapable de survivre, avait été identifié.

«Chaque minute est dangereuse»

En France, l’inquiétude est grandissante et certaines familles vivent désormais dans l’angoisse. Sur CNEWS, Keren, mère de Mia, une Franco-Israélienne de 21 ans kidnappée par le Hamas lors son attaque contre un festival de musique, a fait part de sa crainte quant à la prise d’otage de sa fille.

«Tout ce que je sais, c’est la vidéo diffusée par le Hamas il y a une semaine et demie et depuis rien. Rien sur elle à part ce que j’ai vu dans cette vidéo et là, j’ai su qu’elle avait besoin d’une nouvelle opération et de soins médicaux», a-t-elle dit.

«Je vis au jour le jour, je ne regarde pas la télévision. Mes amis me disent lorsqu’il se passe quelque chose d’important, mais en fait, on ne sait rien», a ajouté Keren précisant que «toute la situation est dangereuse, chaque minute est dangereuse, nous vivons un grand danger».