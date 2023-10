Meta : que va changer l’abonnement payant proposé aux utilisateurs de Facebook et d’Instagram ?

Instagram et Facebook proposeront bientôt des abonnements payants aux utilisateurs qui souhaitent supprimer les publicités de leurs comptes et protéger leurs données, a annoncé le groupe Meta ce lundi 30 octobre.

Livrer ses données ou s'abonner, voici la nouvelle proposition dévoilée ce lundi par le groupe Meta. Après le réseau social X (ex-Twitter détenu par Elon Musk), Facebook et Instagram obtiendront également une fonctionnalité payante.

Dans le courant du mois de novembre, les abonnements seront mis à disposition pour les utilisateurs, uniquement Européens, qui refuseront de donner leurs données pour des versions sans publicité.

un coût d'une dizaine ou douzaine d'euros

Le montant de ces abonnements variera de 9,99 euros à 12,99 euros par mois, selon ce que le règlement soit effectué via un ordinateur ou via les applications.

Ces abonnements couvriront «tous les comptes liés» à un utilisateur jusqu’au 1er mars 2024. Mais après cette date, «des frais supplémentaires de 6 euros par mois sur le Web et de 8 euros par mois sur iOS et Android s’appliqueront pour chaque compte supplémentaire».

Néanmoins, les utilisateurs ne seront pas forcés à payer et pourront encore se rendre sur ces applications gratuitement. «L'expérience restera la même et continuera à être financée par les outils et les paramètres que nous avons créés», a précisé le groupe Meta.

Pourquoi les utilisateurs européens uniquement ?

Le groupe meta fait face aux nouvelles réglementations européennes visant à protéger les données (RGPD) contre le pistage sans consentement et a jusqu'au 6 mars 2024 pour s'y conformer.

Meta est déjà sous pression : en mai dernier, Facebook a dû payer une amende record de 1,2 milliard d'euros au nom de l'UE, pour avoir enfreint le RGPD.