Mort de Matthew Perry : Les acteurs de «Friends» sortent du silence

Dans un communiqué commun publié ce lundi 30 octobre, les comédiens de «Friends» ont rendu hommage à leur ami et coéquipier, Matthew Perry, décédé le 28 octobre dernier. L’acteur a incarné «Chandler Bing» pendant dix saisons dans la série à succès.

Une déclaration attendue. Deux jours après le décès soudain de Matthew Perry, le 28 octobre à son domicile, ses partenaires de la série télévisée «Friends», Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer, ont enfin pris la parole, ce lundi 30 octobre, dans un communiqué commun publié par le site américain People.

«Nous sommes tous dévastés par la perte de Matthew. Nous étions plus que de simples acteurs. Nous sommes une famille», est-il écrit. «Il y a tellement de choses à dire, mais pour l'instant, nous allons prendre un moment pour faire notre deuil et digérer cette perte insondable» ont-ils poursuivi.

Enfin, les acteurs ont conclu en déclarant : «En temps voulu, nous en dirons plus, dès que nous en serons capables», poursuit le communiqué. «Pour l'instant, nos pensées et notre amour vont à la famille de Matty, à ses amis et à tous ceux qui l'aimaient dans le monde entier», avant de signer communément Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc et Schwimmer.

«C'était un talent brillant»

Depuis sa disparition, les hommages à l'acteur se sont multipliés, en commençant par les co-créateurs de la série, Marta Kauffman et David Crane, ainsi que le producteur exécutif Kevin Bright, qui ont publié une déclaration également commune dimanche 29 octobre.

«Nous sommes choqués et profondément, profondément attristés par le décès de notre ami bien-aimé Matthew. Cela semble encore impossible. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous nous sentons bénis de l'avoir eu dans nos vies. C'était un talent brillant», ont-ils écrit.

À New York, les fans de la série des années 1990-2000 ont afflué pour se recueillir devant l’immeuble de Manhattan où était censé évoluer «Chandler Bing» et tous ses amis.