Voici les 10 pays où l'on trouve le plus de centenaires

Une récente étude a répertorié le nombre de pays où sont recensés le plus de centenaires. Et la France n'est pas trop mal classée.

Depuis des siècles, la longévité humaine fascine le monde et notamment les scientifiques. Comme l’a rapporté le média scientifique Statista, les chercheurs tentent d’en percer les secrets et il semblerait que les réponses découlent simplement du mode de vie des populations.

Cette analyse parue le 26 octobre a donc permis d’identifier les dix pays où l’on peut trouver le plus de centenaires.

Le Japon

Sans grande surprise, le Japon arrive en tête dans ce classement, avec un total de 0,106 % de centenaires, soit 1/1.000 habitants. Ce score représente une immense fierté pour les Japonais.





Cependant, le vieillissement démographique et la chute des taux de natalité dans le pays posent un certain nombre de défis socioéconomiques.

L’Uruguay

Avec un total de 0,084 % de centenaires, l’Uruguay arrive deuxième au classement mondial.

Avec une population de 3.426.260 habitants, ce pays est l'un des moins peuplés du monde. Un record qui peut donc paraître assez étonnant pour ce pays d’Amérique latine.

Porto Rico

Presque à cheval avec l’Uruguay, Porto Rico atteint la troisième place du classement avec un taux de 0,078 % de centenaires.

Ce sont les deux seuls pays d'Amérique du Sud a compter autant de centenaires.

Hong Kong

Cette ancienne colonie britannique située au sud-est de la Chine apparaît dans le top 5, avec un total de 0,072 %.

Un pourcentage assez surprenant en raison des troubles sociaux, de l’accroissement des inégalités de revenus et d’une densité urbaine record, qui ne sont pas des caractéristiques associées à la longévité.

La France

En 2023, 30.000 centenaires ont été recensés en France, soit 0,042 %. Le pays se hisse ainsi à la première place des pays européens.

Parmi eux, 86 % sont des femmes. Un résultat qui s’explique notamment par une meilleure espérance de vie chez les femmes, qui vivent en moyenne 85,5 ans contre 79,3 pour les hommes.

La Thaïlande

Avec 0,040 % la Thaïlande est le troisième pays asiatique comptant le plus de centenaires. En 2019, le pays avait recensé pas moins de 9.000 personnes ayant atteint les cent ans.

En 2021, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus passait à plus de 11 millions, soit 17 % de la population.

Le Royaume-Uni

Placé juste derrière la France, dans le classement européen, le Royaume-Uni compte un total de 0,031 % de centenaires.

La moyenne du pays étant de 23 centenaires pour 100.000 habitants.

L’Italie

Au coude à coude avec le Royaume-Uni, l’Italie dispose d’un taux de 0,030 % de centenaires pour sa part.

Dans son rapport annuel, l’Institut italien de statistiques a indiqué que la part de population âgée de plus de 100 ans avait triplé depuis le début du siècle. S’élevant ainsi à 22.000 personnes au moins de janvier.

Le Canada

Le Canada compte quant à lui le même pourcentage que l’Italie, 0,030 %. En 2022, le pays dénombrait 3.600 centenaires au Québec seulement.

L’Espagne

Enfin, l’Espagne arrive à la dixième place du classement mondiale, avec 0,029 %. Selon un rapport de l’INE, sept provinces espagnoles recensaient en environ 5.530 centenaires en 2021.