Israël-Hamas : «On ne peut pas placer sur le même plan un groupe terroriste et un Etat démocratique allié de la France», estime Aurore Bergé

«On ne peut pas placer sur le même plan un groupe terroriste et un État démocratique ami et allié de la France», a déclaré ce mercredi sur CNEWS Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles.

Revenant sur la polémique qui touche la politique de riposte de Tsahal face au Hamas, la ministre des Solidarités et des Familles a estimé qu'il n'était pas possible de comparer «un groupe terroriste islamiste» et un «État démocratique».

«Évidemment que toutes les vies se valent, la question n’est pas là», a déclaré Aurore Bergé avant de poursuivre, «la question c’est juste qu’à un moment vous avez une différence fondamentale entre un groupe terroriste islamiste qui représente une menace non pas seulement pour Israël mais comme n’importe quel groupe terroriste pour l’ensemble des démocraties» et «un État démocratique».

La ministre des Solidarités et des Familles a tout de même tempéré son propos. «Cela ne veut pas dire que l’on doit considérer que tout ce qui est fait par le gouvernement israélien ne mérite pas de la polémique, de la contestation, du débat comme pour n’importe quel État démocratique.»

Aurore Bergé a cependant à nouveau énoncé son idée première, «vous ne pouvez pas intellectuellement placer sur le même plan un groupe terroriste et un État démocratique ami et allié de la France», avant de conclure, «si cela s’était passé dans un autre État au monde, en vérité personne n’aurait remis en cause les faits.»