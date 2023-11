Royaume-Uni : il lâche des souris dans un McDo pour protester contre Israël (vidéo)

Un militant propalestinien a jeté au sol des dizaines de souris aux couleurs de la Palestine dans un restaurant McDonald's à Birmingham (Royaume-Uni), lundi soir.

Des clients horrifiés. Un militant propalestinien s’est rendu dans un McDonald's à Birmingham (Royaume-Uni), lundi 30 octobre au soir, avec un carton rempli de souris aux couleurs rouges, vertes et noires, celles du drapeau palestinien, afin de montrer son hostilité pour Israël, rapportent les médias britanniques parmi lesquels The Standard.

L’homme, qui porte également un bandana aux couleurs du drapeau palestinien, a filmé son action revendicative et a publié la vidéo sur TikTok. Il semble que depuis mardi le compte ait été supprimé mais la vidéo, devenue virale, circule partout.

Sur les images, on voit ainsi l'individu sortir des cartons remplis de souris de son coffre. La plaque d’immatriculation de son véhicule est camouflée par un écriteau où est écrit «PAIISTN» ce qui signifie «Palestine libre».

On le voit ensuite se diriger vers l’intérieur du fast-food et jeter au sol les souris. L’homme a crié « put*** d’Israël» et «Libérez la put*** de Palestine» au moment de son acte. Une femme, près d’une borne de commande, s’est mise à crier et l’homme s’est enfuit.

Macdonald's, dans le viseur des palestiniens

Début octobre, quelques jours après le déclenchement du conflit entre Israël et le Hamas, la société responsable de McDonald’s Israël avait annoncé sur Instagram fournir des repas gratuits aux soldats israéliens ainsi qu’aux hôpitaux, selon le Washington Post.

Un porte-parole de McDonald's a déclaré «être au courant d'un incident survenu au restaurant Birmingham Star City, au cours duquel un certain nombre de souris ont été relâchées par un client».

Au Royaume-Uni comme en France, et ailleurs dans le monde, la guerre entre Israël et le Hamas provoque une explosion des actes antisémites. En France, le ministère de l'Intérieur a recensé, depuis les attaques du groupe terroriste le 7 octobre dernier, 857 actes antisémites qui ont donné lieu à 425 interpellations.