Accusée d'avoir servi un repas contenant des champignons toxiques lors d'un repas en juillet dernier et qui a provoqué la mort de trois personnes, une femme australienne a finalement été arrêtée ce jeudi 2 novembre.

C’est une saga qui a maintenu l’Australie en haleine depuis plusieurs mois. Ce jeudi 2 novembre, une femme de 49 ans a été arrêtée par la police australienne. Elle est suspectée d’avoir préparé un plat, le bœuf Wellington, en y incorporant un champignon vénéneux, qui a tué trois personnes.

Erin Patterson a été interpellée à son domicile ce jeudi, et a vu son domicile être perquisitionné par les autorités. «L'arrestation d'aujourd'hui n'est qu'une étape dans cette enquête complexe et approfondie menée par les inspecteurs de la brigade criminelle, et qui n'est pas encore terminée», a expliqué Dean Thomas, membre de la brigade criminelle de la police de l’État de Victoria.

«Je pense qu'il est particulièrement important de garder à l'esprit qu'au cœur de cette affaire, trois personnes ont perdu la vie», a-t-il ajouté.

Un seul survivant au repas mortel

Le 29 juillet dernier, la femme de 49 ans avait préparé sa recette de bœuf Wellington, un filet de bœuf en croûte agrémenté de champignons, typique de la cuisine anglaise, pour ses beaux-parents, Don et Gail Patterson. Elle était mariée avec leur fils Simon, mais le couple vivait séparé depuis un certain temps. Un pasteur baptiste, Ian Wilkinson, et son épouse Heather complétaient la liste des invités.

Mais quelques jours plus tard, les beaux-parents et l'épouse du pasteur sont décédés après des symptômes relevant d'une intoxication alimentaire. Quant au pasteur, âgé de 69 ans, il a finalement survécu après avoir été hospitalisé pendant près de deux mois.

Une suspecte épargnée par l'empoisonnement

D’après les informations fournies par la police, les symptômes des invités correspondaient à ceux provoqués par l'ingestion d'amanites phalloïdes. Dotés de puissantes toxines qui endommagent gravement le foie et les reins, ces champignons peuvent être facilement confondus avec des espèces comestibles. Il n'existe actuellement pas de véritable antidote à l'intoxication à la phalloïdine.

Erin Patterson a rapidement été suspectée d’être à l’origine du meurtre de ses convives, étant la seule à être restée en bonne santé. Clamant son innocence, elle avait assuré en août avoir acheté ces champignons dans une épicerie asiatique, évoquant un accident.

«Je suis anéantie à l'idée que ces champignons aient pu contribuer» à l'issue fatale, avait-elle déclaré en août dernier, assurant qu’elle n’avait «absolument aucune raison de faire du mal à ces personnes».