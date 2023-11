Guerre en Ukraine : qui est Alexeï Kouzmitchev, l’oligarque russe proche de Poutine, mis en examen à Paris pour suspicion de fraude fiscale aggravée ?

L’oligarque russe Alexeï Kouzmitchev a été mis en examen ce mercredi à Paris, pour blanchiment de fraude fiscale aggravée et présomption de blanchiment. Il a été placé sous contrôle judiciaire, et a dû s’acquitter d’un cautionnement de huit millions d’euros.

Il a été interpellé lundi à Saint-Tropez, dans le Var, et placé en garde à vue, dans le cadre d’une enquête du Parquet national financier (PNF). Une perquisition a eu lieu dans sa maison du sud de la France, et «du numéraire et des bijoux ont été saisis», selon une source judiciaire à l’AFP. Les faits qui lui sont reprochés portent notamment sur son patrimoine immobilier en France, et sur des revenus non déclarés.

Un homme très influent

Alexeï Kouzmitchev, 61 ans, est considéré comme l’une des personnes les plus influentes de Russie. Selon l’Union européenne, qui avait émis une liste des oligarques russes sanctionnés depuis le début de la guerre en Ukraine, il est l’un des principaux actionnaires d’Alfa Group, un important conglomérat financier et industriel russe, qui comprend notamment Alfa Bank, la plus grande banque privée de Russie.

L’Union européenne indique par ailleurs que l’oligarque a «activement soutenu matériellement ou financièrement les décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine et en a bénéficié. Il est également un homme d'affaires de premier plan opérant en Russie et un homme d'affaires impliqué dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie».

Selon le magazine Forbes, il se positionne au 397e rang des personnes les plus riches du monde, avec une fortune estimée à 6,4 milliards de dollars. Il avait notamment acheté en 2012 un hôtel particulier de 1.850 mètres carrés à Paris, pour la modique somme de 28 millions d’euros.

Il possède également deux yachts, «La Petite Ourse» et «La Petite Ourse II», amarrés à Antibes et Cannes, qui valent respectivement 4 et 1,2 million d’euros. Ils ont été gelés en mars 2022 dans le cadre des sanctions prises par l’Union européenne après l'invasion de l'Ukraine.