Le deuxième patient au monde à avoir reçu une greffe de cœur de porc est décédé

Un homme quinquagénaire est mort ce mercredi 1er novembre, soit six semaines après s’être fait greffer un cœur de porc génétiquement modifié. Il était le deuxième patient au monde à avoir reçu cette greffe.

Lawrence Faucette, 58 ans, est décédé six semaines après avoir subi la greffe d’un cœur de porc génétiquement modifié.

Jugé inéligible pour une transplantation de cœur humain en raison du stade avancé de sa maladie cardiaque, la greffe d’un cœur de porc était la seule option, a expliqué l’université du Maryland dans son communiqué rapporté par l’AFP.

Signes de rejet

Dans un premier temps, la greffe semblait prendre mais plus tard, le patient a commencé à exprimer des signes de rejet durant ses derniers jours, a indiqué l’université.

«Nous pleurons la perte de M. Faucette, un patient remarquable, un scientifique, un vétéran de la marine et un père de famille qui souhaitait simplement passer un peu plus de temps avec sa femme, ses fils et sa famille», a déclaré le chirurgien qui avait réalisé son opération.

Le premier bénéficiaire de cette greffe est décédé il y a un an et demi. De nombreux experts indiquent que les porcs pourraient être des donneurs d’organes idéaux pour les humains, en raison de leur taille, de leur croissance rapide et de leurs portées aux nombreux petits.

En septembre dernier, l’Institut de transplantation de l’hôpital de New York avait annoncé en septembre qu’un rein de porc transplanté chez un patient en état de mort cérébrale avait fonctionné pendant 61 jours, un record.