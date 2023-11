Mort de TakeOff : les membres de Migos lui rendent hommage pour le premier anniversaire de son décès

Les membres du groupe Migos ont tenu à rendre hommage à TakeOff, troisième membre décédé un an auparavant, ce 1er novembre 2023.

Un triste anniversaire. Un an après la tragique disparition de TakeOff, membre du groupe Migos, à la suite d'une fusillade survenue dans un bowling de Houston le 1er novembre 2022, Offset et Quavo ont tenu à lui rendre un poignant hommage sur les réseaux sociaux.

«Je ne peux pas oublier, je ne l'oublierai jamais. Je me souviens !» a écrit Quavo, accompagné d’une photo en noir et blanc de son neveu, partagée sur Instagram.

De son côté, Offset a également pris ses réseaux sociaux pour exprimer sa profonde affection envers TakeOff, en déclarant : «Le temps que nous avons passé est inestimable, ce que nous avons construit dans ce jeu, ils n'ont jamais voulu nous offrir nos fleurs, nous avons influencé le monde… Je t'aime, je t'emmène toujours ici avec nous, je sais juste que tu l'es !!!! Migo 4Life !!!!» Il a accompagné ce message d'une vidéo montrant le trio en train de jouer ensemble sur scène.

Un destin tragique

Mercredi, Cardi B, la rappeuse et épouse d’Offset, a également eu une pensée pour Takeoff en partageant une photo de lui dans sa story Instagram. Sur le cliché, il se tenait aux côtés de Quavo et Offset, et tous arboraient un sourire complice.

© Cardi B / Instagram



Originaire d’Atlanta, en Géorgie, Migos a laissé une empreinte indélébile dans l'industrie musicale depuis sa formation en 2008, collaborant avec de nombreux artistes de renom, parmi lesquels figurent Drake, Katy Perry, Nicki Minaj, Cardi B ou encore Justin Bieber.