Voici les 12 plus belles photos de chiens en 2023, selon un prestigieux concours

La compétition des «Dog Photography Awards», qui récompense chaque année les meilleures photographies canines, a publié dernièrement son palmarès 2023.

Le jury des «Dog Photography Awards» a dévoilé, le 27 octobre, les douze lauréats 2023, répartis dans les quatre catégories du concours.

Plus de 1.440 photos en provenance d'une cinquantaine de pays étaient en lice pour la 3e édition de cette compétition.

Créés en 2021, les «Dog Photography Awards» ont pour objectif de primer les plus beaux clichés de chiens, qui mettent en valeur l'incroyable diversité des canidés mais aussi le talent des photographes canins.

1er prix - catégorie «chiens et humains»

«Caravaggio today» ©Mercury MEGALOUDIS/Dog Photography Awards 2023

Intitulée «Caravaggio today», cette photo est l'œuvre de Mercury Megaloudis. Pour la concevoir, la photographe australienne s'est inspirée très librement du Caravage, célèbre peintre italien du XVIIe, maître du clair-obscur. «Ma cliente voulait photographier des tenues de style rétro-futuriste. Je lui ai proposé de le faire à la manière d'un Caravage des temps modernes. J'ai appelé mon amie Linda qui m'a amené Rocco, un grand caniche avec qui j'avais déjà travaillé sur une séance photo. Après avoir installé les lumières, nous avons demandé aux mannequins de prendre des attitudes expressives proches des personnages du Caravage», a-t-elle expliqué sur les réseaux sociaux. «La photo a été prise en moins d'une minute car le chien se sentait à l'aise lors de ce shooting», a ajouté Mercury Megaloudis.

2e prix -- catégorie «chiens et humains»

«Facing the Immensity Together» ©Emma GOUGH/Dog Photography Awards 2023

«Dans un monde où la vie peut-être incommensurable et accablante, à l'image de l'immensité de l'océan, nous pouvons nous tourner vers le meilleur ami de l'homme pour trouver la compagnie et le soutien nécessaires pour faire face ensemble», a déclaré la Néo-Zélandaise Emma Gough.

3e prix - catégorie «chiens et humains»

«Timber's Tribute» ©Jane THOMSON/Dog Photography Awards 2023

«L'artiste tatoueuse Katie Shocrylas m'a fait confiance pour faire ce portrait avec Timber, son chien de cœur. A la fin de l'été dernier, ce jeune berger australien âgé de 6 ans a été diagnostiqué avec une anémie non régénérative. Il ne leur restait plus beaucoup de temps à partager ensemble. Katie et Timber sont donc venus à mon studio dès le lendemain du diagnostic, pour une séance photo. Timber est mort au début de cette année», a confié la photographe canadienne Jane Thomson.

1er prix - catégorie «action»

«Stop your motion» ©Jacqueline RUDIGER/Dog Photography Awards 2023

«Avez-vous déjà vu un chien, ou mieux encore un lévrier, courir par pur plaisir ? Vous voyez la puissance, le jeu des muscles et la morphologie parfaite pour une course rapide. En réalisant cette image, je voulais montrer et capturer la vitesse de la course de ce chien et en même temps figer le mouvement pour dévoiler l'anatomie de ce canidé. Pour parvenir à ce résultat, il faut une synchronisation parfaite de tous les éléments : le chien, les lumières et bien sûr moi-même, la photographe», a dit l'Allemande Jacqueline Rüdiger à propos de sa photo.

2e prix - catégorie «action»

«Moment of Entry» ©Roberta HOLDEN/Dog Photography Awards 2023

«J'ai été fascinée par l'interaction dynamique entre l'air, l'eau et la lumière dans les turbulences générées au moment de l'impact lorsqu'un chien plonge dans l'eau. Cette entrée soudaine dans l'eau qui dure une fraction de seconde m'a donné l'impression que le chien était tombé à travers la glace ou d'être soudainement transporté dans un autre monde», a indiqué la Canadienne Roberta Holden.

3e prix - catégorie «action»

«Catch It» ©Anne-Laurie LEGER/Dog Photography Awards 2023

«Un des clichés les plus fous que j'ai jamais pris. Le coucher de soleil était absolument magnifique et l'eau était si calme qu'elle créait des reflets incroyables», a affirmé Anne-Laurie Léger, photographe canadienne basée non loin de la ville de Québec.

1er prix - catégorie «PORTRAIT ET PAYSAGE»

«Ascending Serenity» ©Sanna SANDER/Dog Photography Awards 2023

«Sous la bonne lumière, même l'endroit le plus banal émet de la magie. L'idée de cette image me trottait dans la tête depuis un certain temps car je passais tous les jours devant la pile de bûches de bois en allant déposer les enfants à l'école. Enfin, un jour, en rentrant de l'école, j'ai arrêté la voiture et j'ai demandé à Soleil, ma chienne Azawakh, de garder la pose un instant, le temps que je prenne la photo», a témoigné la Suédoise Sanna Sander.

2e prix - catégorie «PORTRAIT ET PAYSAGE»

«Serene Snowfall» ©Grace FIESELMAN/Dog Photography Awards 2023

«Nala, mon berger australien, se détend sur une petite route tranquille des Etats-Unis, au cours d'une belle chute de neige», a indiqué l'Américaine Grace Fieselman dans la légende de sa photo, qui met en scène son modèle canin préféré.

3e prix - catégorie «PORTRAIT ET PAYSAGE»

«Monochromatic illusion» ©Sanna SANDER/Dog Photography Awards 2023

«Par un matin silencieux, alors que la dernière neige de l'hiver fondait, le brouillard s'est étendu sur les prairies et les arbres se sont étirés vers le ciel, implorant le retour du soleil. Le monde a perdu ses couleurs et tout n'est que silence, à l'exception du croassement des corbeaux qui ajoute à l'atmosphère. Dans le calme, elle s'est arrêtée, observant l'hiver qui s'en allait lentement pour laisser sa place au printemps. Dans l'immobilité, elle était la seule tâche de couleur qui restait au monde. Elle était la reine de cette illusion monochrome», a commenté Sanna Sander, photographe suédoise doublement récompensée dans cette édition du concours, à propos de son cliché de paysage enneigé mettant en scène sa chienne Soleil.

1er prix - catégorie «studio»





«Ballerina» ©Anna AVERIANOV/Dog Photography Awards 2023

«Une ballerine en studio», a indiqué tout simplement en légende de son cliché, Ana Averianov, la photographe russe basée au Monténégro.

2e prix - catégorie «studio»

«Let's dance !» ©Carla GEA PERALES/Dog Photography Awards 2023

«Miser sur la spontanéité en photographie me permet d'avoir de bonnes surprises et d'obtenir des résultats inattendus», a avoué l'Espagnole Carla Gea Perales.

3e prix - catégorie «studio»

«Puppy love» ©Tuss BENNERGARD/Dog Photography Awards 2023

«Des chiots Dogues allemands âgés de trois semaines. La photo a été prise avec les lumières de studio au domicile de l'éleveur», a déclaré Tuss Bennergard, photographe suédoise.