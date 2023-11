Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, de retour en Israël ce vendredi

Ce vendredi, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, est attendu à Tel Aviv pour une nouvelle visite diplomatique en Israël.

Une nouvelle visite sur le terrain, mais de nouveaux enjeux. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, est attendu à Tel Aviv ce vendredi, puis en Jordanie ce week-end. Il s’agit de la deuxième visite au Proche-Orient de l’officiel américain en quelques semaines, les États-Unis souhaitant montrer leur soutien sans faille à Israël.

«Le secrétaire d'État Antony Blinken se rendra en Israël ce vendredi pour des réunions avec des membres du gouvernement israélien et fera ensuite d'autres arrêts dans la région», a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller. Il doit notamment rencontrer Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien.

Cette nouvelle visite a des objectifs bien définis. Antony Blinken a pour mission de faire pression sur le gouvernement israélien pour protéger les populations civiles de la bande de Gaza et de Cisjordanie, soumises à des bombardements incessants. L’autre objectif est de garantir l’accès et le flux continu de l’aide humanitaire dans la région, qui peine pour le moment à accéder à la bande de Gaza en raison des bombardements.

Le président américain, Joe Biden, a lui-même appelé à une «pause» dans les combats entre Israël et le Hamas pour permettre aux «prisonniers» de quitter la bande de Gaza. Si la Maison blanche refuse pour le moment d’évoquer un cessez-le-feu, qui ne ferait qu’arranger les affaires du Hamas, elle a toujours appelé à des «pauses humanitaires» pour venir en aide aux civils et aux blessés.

Les États-Unis se sont notamment félicités de l’évacuation d’environ 400 personnes mercredi par le poste-frontière de Rafah, avec l’Égypte, une première puis la guerre entre Israël et le Hamas déclenchée le 7 octobre dernier. Joe Biden a assuré que ce processus «va continuer ces prochains jours», notamment pour «permettre aux citoyens américains de quitter Gaza le plus vite possible et de la manière la plus sûre».