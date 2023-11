Israël-Hamas : «La possibilité que le front libanais connaisse une guerre totale est réaliste», avertit le leader du Hezbollah

Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a averti ce vendredi 3 novembre lors d’un discours télévisé d’une potentielle escalade du conflit entre son groupe islamiste et Israël sur le front libanais. Il a également défié les Etats-Unis, tout en les accusant d’être les uniques responsables de la guerre à Gaza.

Une attaque frontale envers les Etats-Unis et un soutien apporté à ses alliés du Hamas. Le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, n’a pas écarté un potentiel élargissement du conflit sur le front libanais entre son organisation islamiste et les troupes israéliennes ce vendredi lors d’un discours télévisé.

«La possibilité que ce front connaisse une escalade additionnelle ou une guerre totale (...) est réaliste, et peut arriver, et l'ennemi doit s'y préparer», a affirmé ce dernier. Il a ajouté que «toutes les options» étaient sur la table en ce moment.

Les Etats-Unis accusés de «l’entière responsabilité» du conflit

Hassan Nasrallah a directement visé les Etats-Unis en les accusant de «l’entière responsabilité» de la guerre qui se déroule depuis plusieurs semaines à Gaza. Il a indiqué qu'Israël n'était «qu'un instrument» d'exécution des plans américains dans la région.

«L'Amérique empêche le cessez-le-feu et l'arrêt de l'agression» à Gaza, a assuré le chef de file du parti chiite. Il a directement menacé les Etats-Unis, alliés indéfectibles de l’état hébreux, affirmant qu’il «ne craignait pas leur flotte» présente en Méditerranée et jurant être prêt à y «faire face» en cas de besoin.

«Vous, les Américains, savez très bien que si une guerre se produisait dans la région, ni votre flotte, ni les combats aériens ne vous seront utiles. Vos intérêts, vos soldats et votre flotte seront les victimes et les plus grands perdants», a déclaré le leader du Hezbollah.

En guise de réponse, le haut-commandement américain a indiqué à l’organisation islamiste qu’elle ne devait pas «chercher à profiter» du conflit actuel entre Israël et le Hamas.

Aucune consultation entre le Hezbollah et le Hamas avant les attaques

Le leader du Hezbollah a assuré que le Hamas n’avait pas consulté l’Iran ou son organisation avant de déclencher cette guerre contre Israël.

Hassan Nasrallah a salué la bataille «héroïque» livrée par le Hamas à Gaza. Il a également soutenu qu’Israël avait «commis des massacres» en reprenant le contrôle des kibboutz (villages agricoles collectivistes) attaqués par le mouvement nationaliste palestinien près de Gaza.

Le chef du Hezbollah a souligné que les alliés de l'Iran s'étaient fortement mobilisés dans la région pour soutenir le Hamas, saluant ainsi les formations irakiennes et yéménites «entrées dans cette bataille bénie».

Il en a profité pour mettre en garde l’ennemi contre toute escarmouche potentielle contre le Liban, sous peine d’une riposte importante. «Nous disons à l'ennemi qui peut songer à attaquer le Liban ou à mener une opération préventive que ce serait la plus grande bêtise de son existence», a assuré Hassan Nasrallah.

«Le front libanais mobilise le tiers de l’armée israélienne»

Hassan Nasrallah a évoqué le front libanais mettant en opposition depuis plusieurs semaines les combattants du Hezbollah et l’armée israélienne à la frontière entre le Liban et Israël.

«Nous sommes entrés dans la bataille depuis le 8 octobre. Ce front est un front pour soutenir Gaza (..) et il mobilise le tiers de l'armée israélienne», a analysé le leader du mouvement chiite. Depuis cette date, le Hezbollah a annoncé la perte de 54 soldats dans les affrontements.

Pour rappel, la guerre a débuté après l'attaque du Hamas sur Israël, faisant au moins 1.400 morts, dont une grande majorité de civils. En représailles, les frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont fait plus de 9.000 morts, là-aussi majoritairement des civils selon le gouvernement du Hamas.