Brésil : deux jeunes filles tombent d'une grande roue, l'une d'entre elles suspendue dans le vide

Dans une fête foraine au nord du Brésil, deux adolescentes de 11 et 13 ans sont tombées d’une grande roue après un dysfonctionnement du manège mardi 31 octobre.

Alors que les visiteurs de la fête foraine de Rio Preta da Eva, dans le nord du Brésil, fêtaient Halloween mardi 31 octobre, l’effroi a succédé à l’euphorie. Deux jeunes filles de 11 et 13 ans sont tombées d’une grande roue. Un verrou de sécurité du siège sur lequel se trouvaient les deux amies se serait déverrouillé, ce qui aurait entraîné le renversement de la nacelle, ont expliqué les journalistes du Daily Mail.

L’adolescente la plus âgée a basculé dans le vide et a effectué une chute impressionnante d’environ six mètres. La jeune fille de 11 ans, quant à elle, est parvenue à s’accrocher au siège du manège. Filmée par certains individus qui s’étaient rendus au parc d’attraction, on l'aperçoit sur une vidéo publiée sur TikTok, pendue dans le vide au siège du manège à l’aide de ses bras, alors que la roue continue de tourner. Épuisée, il est possible de la voir lâcher prise et percuter une structure métallique dans sa chute, sous les cris des personnes qui la regardaient sans ne savoir que faire.

«Nous avons effectué environ cinq tours, et puis j’ai réalisé que quelque chose n’allait pas. C’est là que j’ai vu ma fille suspendue dans le vide. Puis quand j’ai regardé à nouveau, elle est tombée», a expliqué le père de l’adolescente de 13 ans, Raimundo Claudinei, qui se trouvait sur un autre siège du manège aux côtés de sa fille cadette lorsque l’incident a eu lieu. «Comme je tenais ma fille de sept ans, je ne savais pas ce que je pouvais faire», a-t-il avoué, désemparé, à nos confrères.

Les adolescentes ne sont plus en danger

Après la chute des deux jeunes filles, les secouristes leur ont prodigué les premiers soins sur place. Elles ont ensuite été emmenées dans un hôpital local, avant d’être transférées dans un établissement de Manaus, une ville du nord-ouest du Brésil.

La fête foraine de Rio Preta da Eva a été fermé par les autorités depuis l’incident.

Si la plus jeune des deux filles est déjà sortie de l’hôpital, de son côté, l’adolescente de 13 ans serait encore alitée. Son bassin aurait été touché lors de sa chute. Sa famille a précisé au Daily Mail qu’elle attendait encore de passer des examens, mais que ses jours n’étaient pas en danger. Raimundo Claudinei, son père, a expliqué qu’il attendait que sa fille «revienne à la maison» pour prendre les mesures qui s’imposent avec les autorités compétentes, à savoir mener une action en justice contre le parc d’attraction.