Italie : un conseiller de Giorgia Meloni démissionne après un canular téléphonique

Le conseiller de la Première ministre italienne Giorgia Meloni, Francesco Talò, a demissionné de son poste, après un canular téléphonique de deux personnes qui se sont fait passer pour des responsables de l'Union africaine.

Une conversation entre les deux humoristes et Meloni

Le 18 septembre dernier, les deux humoristes, d'origines russes, ont tenu une conversation, de plus de cinq minutes, avec la Première ministre italienne. Cette discussion a été publiée ce mercredi 1 novembre, sur la plateforme Rumble, et relayée par l’agence de presse russe Ria Novosti. La cheffe du gouvernement a été invitée sur plusieurs sujets, dont l'Ukraine. Elle aurait notamment déclaré que les Ukrainiens «font ce qu’ils doivent faire, ce qui est juste de faire».

Meloni a aussi évoqué «une situation très difficile sur tous les plans, humanitaires, logistiques, sécuritaires», concernant la vague d’immigration massive que connaît l’Italie depuis le début de l’année, en provenance des côtes africaines.

«Nous avons reçu au moins 80 appels téléphoniques de ce type et je suis désolée que ce faux-pas remette en cause tout ce qui a été fait. Je le remercie ainsi que les services diplomatiques», a-t-elle ajouté. Les services de Mme Meloni ont confirmé, ce mercredi 1 novembre, qu'elle avait eu une conversation téléphonique avec un duo d'humoristes russes qui s'était fait passer pour de hauts responsables de la Commission de l'Union africaine.

Talo regrette que ce dossier ait été «géré avec légèreté»

«Ce matin, mon conseiller diplomatique Francesco Talò a présenté sa démission», a déclaré Mme Meloni lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres, regrettant que ce dossier ait été «géré avec légèreté» et ait «exposé la nation». M. Talò, un diplomate de carrière qui a notamment été ambassadeur de l'Italie auprès de l'Otan ainsi qu'en Israël, «en a assumé la responsabilité», a-t-elle affirmé.

Les deux humoristes russes Vladimir Kuznetsov et Alexei Stolyarov, connus sous les noms de «Vovan» et «Lexus», sont célèbres pour avoir piégé des dirigeants et célébrités à travers le monde, du Premier ministre canadien Justin Trudeau à l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, en passant par la star Elton John.