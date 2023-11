Mark Zuckerberg : blessé au genou pendant un entraînement de MMA, le PDG de Meta a été opéré

Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg a annoncé ce vendredi 3 novembre sur les réseaux sociaux qu’il avait subi une intervention chirurgicale à la suite d’une blessure au genou, lors d’un entrainement de MMA.

L’octogone face à Elon Musk ne sera sans doute pas pour tout de suite. Le milliardaire américain et PDG de Facebook Mark Zuckerberg, a annoncé via Instagram ce vendredi, qu’il avait subi une opération chirurgicale. Cela fait suite à une blessure au genou, contractée lors d’un entrainement de MMA.

Le PDG de Facebook et de Meta, la société mère d'Instagram, a posté vendredi une série de photos de lui depuis son lit d'hôpital, avec l'un de ses genoux dans une attelle. Il a expliqué que l'opération était nécessaire après s'être déchiré le ligament croisé antérieur lors d'un entraînement.

«Je suis reconnaissant aux médecins et à l'équipe qui s'occupent de moi», a déclaré Mark Zuckerberg. «Je m'entraînais pour un combat de MMA compétitif au début de l'année prochaine, mais cela a été un peu retardé. J'ai toujours hâte de le faire une fois que j'aurai récupéré», a ajouté le milliardaire.

Pas de combat avec Elon Musk ?

Mark Zuckerberg, l'une des personnes les plus riches de la planète, s'est fait connaître ces derniers mois pour ses compétences sur le ring. En mai dernier, le PDG de Meta a remporté des médailles d'or et d'argent lors de sa première compétition de jiu-jitsu brésilien à la Woodside High School, aux Etats-Unis.

Lors d'une interview accordée en 2022 à l'animateur de podcast Joe Rogan, Mark Zuckerberg a expliqué qu'il avait commencé à étudier les arts martiaux mixtes pendant la pandémie de Covid-19, expliquant que la nature «primitive» de ce sport l'aidait à augmenter son niveau d'énergie lorsqu'il relevait des défis au travail.

Au cours de l'été, Mark Zuckerberg et Elon Musk, le PDG de X, se sont apparemment mis d'accord sur un «match en cage» à la suite d'un échange entre les deux milliardaires de la technologie sur les médias sociaux. Quelques semaines plus tard, Mark Zuckerberg a déclaré que Elon Musk «n'était pas sérieux» à propos de ce combat et qu'il était «temps de passer à autre chose» après que les détails de l'affrontement envisagé n'avaient pas été précisés.

«Si Elon se montre un jour sérieux au sujet d'un vrai rendez-vous et d'un événement officiel, il sait comment me joindre. Sinon, il est temps de passer à autre chose. Je vais me concentrer sur la compétition avec des gens qui prennent le sport au sérieux», a déclaré Mark Zuckerberg en août.