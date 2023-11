Israël-Hamas : la France envisage d'installer un hôpital de campagne en Egypte

La France est en discussions avec l'État égyptien pour l'installation d'un centre militaire médicalisé en Égypte, a déclaré le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, dans une interview accordée au quotidien libanais L'Orient le Jour ce lundi.

Face à l'intensification des combats entre l'armée israélienne (Tsahal) et le Hamas, dans la bande de Gaza, le ministre des Armées français, Sébastien Lecornu, a annoncé que la France était en discussions avec le gouvernement égyptien pour l'établissement d'un centre médical militaire terrestre en Égypte. Ce dernier comprendrait des équipements chirurgicaux en mesure de soigner les personnes gravement blessées en provenance de la bande de Gaza.

«Il y a par ailleurs toujours des discussions avec l'Égypte afin de prépositionner une offre sanitaire militaire française terrestre, notamment sur la chirurgie pour les blessures de guerre», a indiqué Sébastien Lecornu dans l'interview.

L'Égypte a déjà déployé d'elle-même un hôpital de campagne à Cheikh Zouayed, à 15 km du point de passage de Rafah, à la frontière avec Gaza, pour soigner les personnes évacuées.

Cette nouvelle proposition d'aide humanitaire intervient après l'envoi par la France d'un premier avion cargo, un A400M, qui a atterri sur le sol égyptien le 4 novembre dernier, ainsi que du porte-hélicoptères Tonnerre, qui a quitté le port de Toulon le 25 octobre, pour venir en soutien aux hôpitaux de Gaza - il se situe actuellement au large du Liban. Mais ce navire ne peut accueillir au maximum que quatre blessés graves confiait le commandant Schaar, pacha du Tonnerre, à des journalistes de France Info, présents à bord du navire.

Un deuxième porte-hélicoptères, le Dixmude, équipé de capacités médicales plus importantes, est aussi en cours de préparation selon le ministre des Armées et devrait arriver en Méditerranée orientale d'ici à dix jours pour remplacer le Tonnerre.

«Le porte-hélicoptères Dixmude, qui va être renforcé en capacités médicales, sera envoyé prochainement dans la zone pour relever le porte-hélicoptères Tonnerre, et ainsi consolider notre dispositif» a précisé Sébastien Lecornu à L'Orient le Jour.

Plus de 9.700 morts

La situation humanitaire à Gaza s'aggrave quotidiennement du fait des combats entre Tsahal et le Hamas, qui ont fait plus de 10.000 morts, depuis le déclenchement du conflit le 7 octobre, d'après le dernier bilan du ministère de la Santé palestinien. Sur les milliers de personnes évacuées vers l'Égypte via le point de passage de Rafah, se trouvent 34 ressortissants français, qui ont atterri à l'aéroport d'Orly dimanche dernier.

Parmi les autres étrangers évacués récemment, 100 citoyens britanniques et 300 citoyens américains ont traversé le point de passage avec leurs familles ont annoncé leurs gouvernements respectifs. Le gouvernement égyptien aiderait à l'heure actuelle «7.000 étrangers» de «soixante nationalités» à évacuer Gaza. La sortie de Gaza demeure toujours très compliquée pour les étrangers, bien que malgré la réouverture du point de passage de Rafah lundi après-midi, après une fermeture de trois jours.