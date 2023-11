Charles III : à quoi sert le discours du trône qu’il prononcera ce mardi ?

Ce mardi 7 novembre, Charles III doit prononcer son premier discours du trône en tant que roi. Ce sera probablement le dernier discours du monarque avant les élections législatives cruciales de 2024.

C’est une tradition. Devenu souverain à la mort de sa mère le 8 septembre dernier, le roi du Royaume-Uni, Charles III, doit prononcer son discours du trône ce mardi 7 novembre devant la chambre des Lords. Il s’agit du premier discours du monarque depuis son accession au trône qui intervient dans le cadre de l’ouverture de la nouvelle session parlementaire.

C’est une fonction importante et essentielle des monarques britanniques puisqu’elle doit permettre au roi ou à la reine d’ouvrir la nouvelle session et de présenter les politiques et la législation proposées par le gouvernement.

D’après la chambre des Communes britannique, chambre basse du Parlement, «ce briefing identifie les questions et les projets de loi, y compris les lois reportées de la dernière session, les lois annoncées dans le discours de la reine de mai 2022 (prononcé par Charles III lorsqu’il était prince héritier : ndlr) qui pourraient encore faire partie des plans du gouvernement, et d'autres questions susceptibles de faire l'objet d'une législation».

Selon cette même source, parmi les sujets qui seront abordés durant cette session et qui pourraient faire l’objet d’une législation au cours de l’année parlementaire 2023-2024 figurent le relèvement de l’âge de vente des produits du tabac, la mise en œuvre de la législation pour l’adhésion du Royaume-Uni à l’accord global et progressif pour le partenariat transpacifique et la modification de la réglementation sur les habitats.

Par ailleurs, il pourrait s’agir du dernier discours du trône du roi avant les élections législatives cruciales de 2024, pour lesquelles les travaillistes sont donnés favoris dans les sondages après 13 ans de pouvoir conservateur. Par conséquent, Charles III devrait donner l’occasion au Premier ministre, Rishi Sunak, d’exposer ses priorités.