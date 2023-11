«Ils ont kidnappé ma fille, aidez-moi à la libérer» : le déchirant appel de la mère de Mia, otage franco-israélienne du Hamas

Dans un message vidéo rendu public ce mardi 7 novembre, la mère de Mia Schem, otage franco-israélienne du Hamas, appelle à la libération de sa fille.

«Il faut la sortir de là. Maintenant». Dans un message vidéo, Keren Schem, mère de Mia Schem, otage franco-israélienne enlevée par le Hamas, a appelé à la libération de sa fille. La jeune femme, âgée de 21 ans, se trouvait au festival de musique de Réïm le 7 octobre dernier.

«Elle est allée à une fête en Israël pour s'amuser et célébrer la vie, raconte Keren Schem dans la vidéo. Pendant la fête, des terroristes ont assassiné et kidnappé des dizaines de personnes. Parmi eux, ma fille, Mia».

Mia a été blessée au bras

Cette mère est restée sans nouvelles de son enfant jusqu'à la publication d'une vidéo du Hamas, diffusée sur Telegram lundi 16 octobre, dans laquelle Mia apparaît. Consciente mais allongée et visiblement blessée au bras, la jeune femme explique en hébreu qu'elle est à Gaza après avoir été enlevée au festival.

Ses propos ont été traduits et relayés par le New York Times, selon qui la jeune femme a été opérée de sa blessure au bras. «Je demande simplement que l'on me rende le plus rapidement possible à ma famille, à mes parents et à mes frères et sœurs. S'il vous plaît, sortez-nous d'ici, le plus vite possible», demandait-elle dans cette séquence.

«Nous ne savons rien de son état, s'inquiète Keren Schem ce mardi. Ce que nous savons, c'est qu'elle doit prendre un traitement médical urgemment. L'heure tourne, il ne nous reste que très peu de temps [...] Ils ont kidnappé ma fille, aidez-moi à la libérer».