«Mon fiancé m'a sauvé la vie en sautant sur une grenade» : l'hommage poignant d'Irène, rescapée de l'attaque du Hamas

«Mon fiancé m'a sauvé la vie en sautant sur une grenade», a témoigné ce mardi 7 novembre sur CNEWS Irène, rescapée de l'attaque perpétrée par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier.

Il a donné sa vie pour sauver la sienne. Irène Shavit a perdu son fiancé Netta il y a un mois jour pour jour, le 7 octobre lors des attaques perpétrées par le groupe terroriste du Hamas en Israël.

«J’essaye de trouver Netta dans des petites choses, dans les papillons qui passent, dans les oiseaux qui passent, c’est mon intuition je me dis ‘c’est sûr c’est Netta’», a déclaré Irène, après avoir montré son tatouage en hommage à son fiancé.

Les deux amoureux, âgés de 22 ans, s'étaient rencontrés en avril 2022. Fusionnels, ils avaient attendu de finir l'armée pour emménager dans le kibboutz familial de Kfar Aza dans le sud d'Israël, attaqué le 7 octobre par le Hamas.

Une robe de mariée qu'elle ne portera jamais

Au matin du 7 octobre, un commando du Hamas s’est infiltré et a lancé des grenades dans leur salon. Netta lui a sauvé la vie en se sacrifiant. «Ils ont lancé la troisième grenade et j’ai entendu quelqu’un crier ‘grenade’ alors j’ai levé la tête et j’ai vu Netta sauter sur la grenade», a indiqué la jeune femme.

«Parce que c’est ce à quoi il s’est entraîné ces trois dernières années à l’armée. Ils lui ont ensuite tiré dessus, il est tombé dans l’embrasure de la porte. Je l’ai regardé fixement et je l’ai vu étendu là», a-t-elle ajouté.

Le commando s’est alors retiré et a mis le feu à la pièce. Irène a attendu la mort, son pyjama collé à la bouche pour se protéger des fumées. Elle explique s’être glissée sous un lit, cachée par le corps de son partenaire et un sac à dos, avant d’être libérée deux heures plus tard par des soldats israéliens.

De cette journée, il ne reste plus que le souvenir de son fiancé mort devant ses yeux, et une robe de mariée qu’elle ne portera jamais. «C’est dommage, elle est magnifique je voulais la porter mais elle est dédiée à un mariage avec lui, et cela n’arrivera pas, donc je ne la porterai pas», a déploré Irène.

Le mariage de Netta et Irène devait être célébré le 24 avril prochain, deux ans après la date de leur première rencontre.