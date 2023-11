Adhésion de l’Ukraine à l’UE : la Commission européenne donne son feu vert à l’ouverture des négociations

La Commission européenne a approuvé ce mercredi l’ouverture des négociations pour l’adhésion de l’Ukraine, ainsi que de la Moldavie à l’Union européenne.

Kiev se rapproche un peu plus de l’UE. La Commission a annoncé ce mercredi donner son feu vert à l’ouverture des négociations pour l’adhésion de l’Ukraine et de la Moldavie à l’Union européenne.

«Les Ukrainiens réforment en profondeur leur pays et se préparent à l'adhésion, alors même qu’ils mènent une guerre existentielle. La Commission recommande aujourd'hui au Conseil d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine», a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qualifiant ce jour d’ «historique». «La Moldavie a entrepris des réformes importantes, malgré les efforts constants de déstabilisation de sa démocratie», a-t-elle ajouté.

Les deux pays avaient obtenu le statut de candidat à l’Union européenne en juin 2022, un geste considéré comme symbolique quelques mois après le début de l’invasion russe en Ukraine. La Commission européenne avait alors communiqué à Kiev un certain nombre de critères à remplir pour espérer pouvoir commencer les négociations, notamment des garanties en matière de lutte contre la corruption.

«Je salue la recommandation formulée aujourd'hui par la Commission européenne d'ouvrir des négociations d'adhésion à l'UE avec l'Ukraine. (…) Je remercie l'UE et personnellement Ursula von der Leyen d'avoir soutenu l'Ukraine sur notre chemin vers l'UE», a déclaré de son côté le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

De son côté, la présidente de la Moldavie, Maia Sandu, a réagi en affirmant que son pays était «fermement sur la voie de l’adhésion à l’UE et nous continuerons à travailler sans relâche pour atteindre cet objectif». Les autorités moldaves dénoncent aussi régulièrement les tentatives de déstabilisation de la Russie.

Un processus encore long

Les chefs d’État des Vingt-Sept doivent se réunir les 14 et 15 décembre prochain, lors du Conseil européen, et devront se mettre d’accord pour suivre ou non la recommandation de la Commission européenne sur l’ouverture de ces négociations. La route reste encore longue pour une adhésion à l’UE, mais l’Ukraine et la Moldavie ont déjà franchi deux étapes en un temps record : moins de deux ans.

Les négociations pourraient durer plusieurs années, à l’instar de celles de la Turquie, ouvertes en 2005 mais gelées depuis 2018. Les résultats des négociations seront ensuite incorporés dans un traité d’adhésion, qui sera soumis aux États membres ainsi qu’au Parlement européen. Après la signature du traité, le texte devra être ratifié par tous les signataires, ce qui nécessite parfois l’organisation d’un référendum dans certains pays membres.

En plus de son approbation pour l’ouverture des négociations, la Commission a également préconisé ce mercredi d’accorder le statut de candidat à la Géorgie, et d’entamer les négociations pour l’adhésion de la Bosnie-Herzégovine.