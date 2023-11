Etats-Unis : l'Etat de l’Ohio a approuvé l’inscription du droit à l’avortement dans sa constitution

Les habitants de l'Ohio ont voté ce mardi pour inscrire l’avortement dans la constitution de l’État, une victoire pour les militants pro-IVG alors que le droit à l’avortement a reculé aux États-Unis avec la révocation de l’arrêt Roe v. Wade en juin 2022 par la Cour Suprême.

Protéger le droit à l’IVG coûte que coûte. L'Ohio a voté ce mardi un amendement pour inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution de l’État. Il est ainsi devenu le septième État américain à prendre une décision pour protéger l’IVG. Le «oui» l’a emporté à 55% des voix.

«L'avenir est prometteur et ce soir, nous pouvons célébrer cette victoire pour l'autonomie corporelle et les droits reproductifs», a déclaré Lauren Blauvelt, coprésidente de l'association Ohioains unis pour les Droits reproductifs, comme le rapporte Associated Press.

Depuis la révocation de l’arrêt Roe v. Wade en juin 2022 par la Cour Suprême, qui a supprimé le droit fédéral à l’avortement, les États sont libres d’instaurer chacun la législation qu’ils souhaitent sur la question. De nombreux États conservateurs ont depuis fortement restreint, voire interdit le droit à l’avortement sur leur territoire.

Cela oblige parfois les femmes qui souhaitent pratiquer une IVG à parcourir des centaines de kilomètres pour se rendre dans un État où elle reste autorisée. Selon le Centre pour les Droits reproductifs, une ONG qui étudie le droit à l'avortement dans le monde, 13 États américains ont rendu l'IVG illégale.

L’inscription de l’avortement dans la Constitution de l’État pourrait annuler une loi votée par le parlement local en 2019 et qui interdit l’IVG après la détection d’une activité cardiaque du fœtus, aujourd’hui en suspend en raison d’un recours en justice.

Une victoire pour les Démocrates

Ce vote est non seulement une victoire pour les associations de défense des droits des femmes, mais également pour les Démocrates. En effet, depuis un an et demi, le parti présidentiel a fait de la lutte pour le droit à l’avortement son cheval de bataille, et un argument de taille pour convaincre l’électorat progressiste lors des différents scrutins.

Joe Biden, le président des États-Unis, s’est notamment exprimé dans un communiqué sur l’adoption de cet amendement dans l'Ohio. «Ce soir, les Américains ont une nouvelle fois voté pour protéger leurs libertés fondamentales - et la démocratie a gagné. (…) Les habitants de l'Ohio et les électeurs de tout le pays ont rejeté les tentatives des élus républicains d'imposer des interdictions extrêmes de l'avortement qui mettent en péril la santé et la vie des femmes, les obligent à parcourir des centaines de kilomètres pour obtenir des soins et menacent de criminaliser les médecins et les infirmières qui fournissent les soins dont leurs patients ont besoin et pour lesquels ils ont été formés», a-t-il déclaré.

De leur côté, les Républicains de l’Ohio restent déterminés à restreindre le droit à l’IVG au sein de l’État. Le vote de cet amendement «n’est pas la fin de la conversation», selon Jason Stephens, le président républicain de la Chambre des Représentants de l’Ohio. «En tant que conservateur 100% pro-vie, je reste fermement engagé à protéger la vie, et cet engagement est inébranlable. La législature dispose de plusieurs voies que nous allons explorer pour continuer à protéger la vie innocente», a-t-il ajouté. Le sujet s'annonce donc décisif pour l'élection présidentielle de 2024.