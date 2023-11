Etats-Unis : un cousin d'Elvis Presley échoue à se faire élire au poste de gouverneur du Mississippi

Brandon Presley, un cousin du «King» Elvis Presley, a perdu ce mardi 7 novembre l’élection pour le poste de gouverneur du Mississippi (Etats-Unis). Les 46,9 % des suffrages récoltés n’ont pas été suffisants pour battre le gouverneur républicain sortant Tate Reeves, glanant pour sa part 51,8 % des voix.

Le candidat démocrate était tout proche de créer la surprise. Loin d’être favori dans cette élection pour le poste de gouverneur du Mississippi (Etats-Unis), Brandon Presley a échoué ce mardi à quelques points de son adversaire le plus solide, le gouverneur républicain sortant Tate Reeves.

L'homme politique démocrate, cousin éloigné de la légende du rock'n'roll Elvis Presley (1935-1977), a obtenu 46,9 % des voix dans ce scrutin, soit 368.185 votes en sa faveur. Il a terminé tout près du vainqueur, le gouverneur sortant Tate Reeves, qui a récolté pour sa part 51,8 % des voix, soit 406.899 votes. Bien loin du duo de tête, l’avocate Gwendolyn Gryn a, elle, obtenu 1,4 % des suffrages, soit 10.717 votes, selon NBC News.

Brandon Presley a reconnu sa défaite sur les réseaux sociaux, faisant preuve également de bon esprit en saluant la victoire de son opposant principal.

Mississippi is a wonderful state that welcomed me and Katelyn into all 82 counties over this campaign. While tonight’s result wasn’t what we wanted, I’m more confident than ever in our people. May God bless Gov. Reeves in his victory and this great state. pic.twitter.com/uCaxzhIq3Y

— Brandon Presley (@BrandonPresley) November 8, 2023