«Ils ont pris son portable pour filmer son cadavre et le diffuser sur Facebook» : une habitante du kibboutz de Nir Oz témoigne de la barbarie vécue par sa voisine

Plus d’un mois après les massacres du Hamas, les rescapés du kibboutz de Nir Oz reviennent sur les lieux.

Des souvenirs et des images en mémoire. Plus d'un mois après le drame, des rescapés du kibboutz de Nir Oz sont revenus sur les lieux du massacre.

Irit Lahav a raconté au micro de CNEWS ce qu'elle a vécu le 7 octobre, jour des attaques terroristes du Hamas. Avec sa fille de 22 ans, elle s’était réfugiée dans la salle sécurisée de son habitation où elle a cru y vivre ses derniers instants.

«Nous étions allongées sous la table dans le noir. Nous nous tenions la main et nous nous sommes dits au revoir. Je lui ai simplement dit de belles paroles d’adieux alors qu’ils essayaient de crier, de hurler et de frapper à la porte», a-t-elle confié non sans émotion.

Des massacres en direct sur Facebook

Parmi les autres habitants du kibboutz, elle s’est également souvenue de l’une de ses voisines, tuée par les terroristes du Hamas. «Ils ont pris son téléphone portable pour filmer son cadavre et le diffuser sur Facebook», a-t-elle témoigné ajoutant «sa fille l’a vu en direct».

L’émotion est toujours très vive au kibboutz de Nir Oz. Parmi les survivants, ils sont nombreux à avoir perdu des êtres chers et certains attendent encore des nouvelles de leurs proches retenus en otage depuis le 7 octobre.