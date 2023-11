Japon : une nouvelle île apparaît après l'éruption d'un volcan sous-marin

Après une série d’éruptions volcaniques sous-marines qui a commencé le mois dernier, une île d’une centaine de mètres de diamètre a progressivement émergé près de l’île d’Iwoto (Japon), dans le Pacifique occidental.

Une île de plus dans l’archipel japonais. En raison d’éruptions volcaniques sous-marines répétées depuis le mois dernier à 1.200 km au sud de Tokyo (Japon), une île d’un diamètre d’environ 100 mètres a émergé près de l’île d’Iwoto (Japon) dans le Pacifique occidental.

A new island appeared in Japan



A volcanic eruption has formed a new island in the waters off Japan's Iwo Jima, about 1,200 km south of Tokyo.



D’après les propos des experts, relayés par The Guardian, cette dernière est née d’éruptions explosives consécutives à l’interaction entre l’eau et le magma. L’agence de presse Kyodo a révélé que des panaches de fumée et de cendres de plus de 50 mètres de haut ont été observés à intervalles réguliers pendant les éruptions.

Théâtre de l'un des 111 volcans actifs du Japon, l'île d'Iwoto est située à proximité d'une autre nouvelle île formée à la suite d'une éruption en 2021. L'île d'Iwoto était auparavant connue sous le nom d'Iwo Jima avant d’être rebaptisée par les autorités japonaises en 2007.

Une région du Japon familière des explosions volcaniques

Coutumière de ce type d’explosions volcaniques spectaculaires, la région entourant l’île d’Iwoto a vécu des éruptions volcaniques entre juillet et décembre 2022, ainsi qu’en juin dernier, selon l’agence météorologique japonaise.

La nouvelle île pourrait s'agrandir et changer de forme si les éruptions se poursuivent, mais elle pourrait aussi disparaître sous les vagues. Les îles formées de manière similaire dans la région en 1904, 1914 et 1986 ont toutes disparu à cause de l'érosion. En 2013, des semaines d'activité volcanique ont formé une île qui a fusionné avec une île existante pour créer une nouvelle masse continentale.

Au début de l'année, des géographes ont déclaré que l'archipel japonais était composé de deux fois plus d’îles que ce qui était établi jusqu’à maintenant, à savoir 4 îles principales et 6.000 petites îles. Grâce à la technologie de la cartographie numérique, l'Autorité japonaise d'information géospatiale a déclaré avoir identifié un total de 14.125 îles au total.