Forum de Paris sur la paix : climat, sécurité numérique... Qu’attendre de ce sommet animé par Emmanuel Macron ?

La sixième édition du Forum de Paris sur la paix se tiendra ces vendredi 10 et samedi 11 novembre à Paris. De nombreux thèmes comme la guerre, le réchauffement climatique et les outils numériques seront abordés par les représentants des États.

Le Forum de Paris sur la paix ouvrira ses portes ce vendredi. Alors que cette sixième édition vise à «développer des solutions communes aux défis les plus pressants du monde», comme il est écrit sur son site internet, Emmanuel Macron a décidé d’ajouter une conférence humanitaire à la dernière minute en réponse au conflit qui oppose le Hamas à Israël depuis le 7 octobre dernier. Cette conférence qui s'est déroulée ce jeudi 9 novembre a par exemple abordé l’aide humanitaire portée à Gaza, sans la présence de représentants d’Israël. Emmanuel Macron avait déjà été confronté à ce scénario lors de la précédente édition alors que la guerre en Ukraine entamait son neuvième mois de conflit.

De nombreux acteurs

Ainsi, près de 25 chefs d’États seront présents à ce rendez-vous international baptisé «Construire ensemble dans un monde de rivalité». Ils se joindront aux autres représentants des nations comme des «organisations internationales, d’entreprises, de banques de développement, de fondations, d’ONG» pour discuter d’un large panel de thématiques.





En vue de la COP 28 – qui se tiendra à Dubaï entre le 30 novembre et le 12 décembre prochains-, Emmanuel Macron organisera par exemple une discussion le 10 novembre dès l’ouverture du Forum. Ces échanges porteront sur la concrétisation du Pacte de Paris pour les peuples et la planète présenté le 23 juin dernier. Cette initiative portée par le président de la République, avait notamment pour objectif de conclure un pacte financier international pour lutter contre la pauvreté dans le monde et le changement climatique.

Zoom sur le climat

«Malgré les guerres, on continue de faire vivre le multilatéralisme sur des sujets où nous n’avons pas le choix que de coopérer», a déclaré la présidence française. Ainsi, le Forum 2023 – qui englobe le One Planet-Polar Summit – reviendra sur les effets du changement climatique sur les pôles et les glaces. La communauté scientifique s'est donc réunie au Muséum d’Histoire Naturelle dans ce contexte jusqu’à ce jeudi 9 novembre.





Comme la rappelé l’AFP, des chercheurs et des politiques d'une quarantaine de pays et régions glaciaires et polaires ont discuté de l’importance de mettre en place une coopération internationale sur l'étude des répercussions du réchauffement sur les glaciers et les pôles, ainsi que sur la prévention et l'adaptation des politiques du climat face à l'érosion accélérée de la cryosphère «affectés» par les tensions géopolitiques qui «représentent les nouvelles frontières du multilatéralisme», a expliqué Angel Gurria, président du Forum de Paris sur la paix.

La sécurité numérique à l’honneur

«Plus de 5 milliards de personnes sur les 8 milliards d’habitants de la planète utilisent Internet dans le monde», a rappelé le Forum de Paris sur la paix sur son site internet. C’est dans cette optique que des acteurs experts du numérique alerteront le public sur des thèmes centrés autour de la cybersécurité. Le rendez-vous international abordera également la question de l’encadrement de l’intelligence artificielle qui se généralise de plus en plus sur les territoires. Enfin, le Forum accueillera le 5e Sommet de l’Appel de Christchurch. Ce dernier vise à lutter contre l’utilisation des outils numériques comme arme de propagande et entend «améliorer les dispositifs technologiques et la coopération pour lutter contre les contenus terroristes et extrémistes violents en ligne.»