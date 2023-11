Un mammifère étrange, censé être éteint, a été redécouvert par des scientifiques

Un mammifère pondant des œufs a été redécouvert dans une région reculée d'Indonésie, plus de 60 ans après sa dernière observation.

«Les épines d'un hérisson, le museau d'un fourmilier et les pattes d'une taupe». Voici une brève description du Zaglossus attenboroughi - étrange mammifère redécouvert lors d'une expédition scientifique en Indonésie - du biologiste James Kempton, dans un communiqué de l'université d'Oxford publié jeudi 9 novembre.

Nommé en l'honneur du naturaliste britannique David Attenborough, cet étrange mammifère appartient à la famille des échidnés et n'avait plus été observé depuis... 1961.

«La raison pour laquelle il semble si différent des autres mammifères est qu'il fait partie des monotrèmes, un groupe de pondeurs d'œufs qui s'est séparé du reste de l'arbre de vie des mammifères il y a environ 200 millions d'années», a expliqué James Kempton.

Il a fallu quatre semaines et 80 pièges photographiques pour capter des images en noir et blanc d'une créature que l'on pensait disparue depuis plus de 60 ans.

Un cousin de l'ornithorynque

«Cette découverte est le résultat d'un travail acharné et de plus de trois ans et demi de planification», a ajouté James Kempton, dont l'équipe s'est fortement appuyée sur les conseils de la communauté de Yongsu Sapari, un village sur la côte nord des Monts Cyclopes.

Outre ce cousin de l'ornithorynque, cette mission scientifique a aussi découvert plusieurs autres espèces d'araignées, de scorpions ainsi qu'une crevette vivant dans les arbres.

«Les forêts tropicales humides font partie des écosystèmes terrestres les plus importants et les plus menacés», s'est enthousiasmé l'entomologiste Leonidas-Romanos Davranoglou, qui s'est tout de même cassé le bras durant cette expédition périlleuse mais fructueuse.