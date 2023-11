États-Unis : les téléphones du maire de New York saisis par le FBI

À New York, des agents du FBI ont saisi les téléphones et les appareils électroniques du maire Eric Adams, visé par une enquête fédérale sur le financement de sa campagne municipale de 2021.

Le maire de New York sous surveillance. Des agents du FBI ont saisi les téléphones et des appareils électroniques d'Eric Adams dans le cadre d'une enquête fédérale sur le financement de sa campagne, a annoncé ce vendredi 10 novembre, un de ses avocats. Ces saisies seraient liées à une enquête pour corruption visant à déterminer si, lors de sa campagne pour la mairie de New York en 2021, Eric Adams a conspiré avec le gouvernement et des ressortissants turcs.

«Il n'a été accusé d'aucun acte répréhensible»

«Lundi soir, le FBI a approché le maire à l'issue d'un événement. Le maire a immédiatement donné suite à la demande du FBI et leur a remis des appareils électroniques», a déclaré Boyd Johnson, l'avocat de la campagne, dans un communiqué transmis à l'AFP. «Il n'a été accusé d'aucun acte répréhensible et continue de coopérer à l'enquête», a-t-il ajouté.

L'enquête fédérale concernant la campagne d'Eric Adams a été rendue publique la semaine dernière, lorsque des agents du FBI ont perquisitionné le domicile de la responsable de la collecte de fonds pour sa campagne (une stagiaire de 25 ans prénommée Brianna Suggs) et saisi des ordinateurs et des téléphones portables ainsi qu'une chemise cartonnée portant la mention «Eric Adams».

La semaine dernière, à la suite de cette perquisition, le maire a quitté précipitamment Washington, où il devait rencontrer des responsables de la Maison Blanche et du Congrès au sujet de l'afflux de migrants dans sa ville, afin de retourner à New York. «J'attends de tous les membres de mon équipe qu'ils respectent la loi et qu'ils coopèrent pleinement à toute forme d'enquête», a indiqué Eric Adams dans un communiqué publié vendredi. «C'est exactement ce que je continuerai à faire», a-t-il déclaré, assurant qu'il «n'a rien à cacher».