L'Ukraine annonce avoir abattu un missile visant Kiev après 52 jours sans attaque de la capitale

Une date lourde de sens. Alors que l'Ukraine fête, ce samedi, le premier anniversaire de la libération de Kherson, les autorités du pays ont annoncé avoir abattu un missile qui visait Kiev. La capitale ukrainienne n'avait plus été la cible d'attaque depuis près de deux mois.

«Après une longue pause de 52 jours, l'ennemi a repris ses attaques de missiles sur Kiev!», a déclaré le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne Serguiï Popko sur la messagerie Telegram, rapporte l'AFP. Dans le même temps, les régions proches du front ont été ciblées par une vague d'attaques russes.

deux morts et huit blessés à kherson dans les dernières 24h

Si Kiev avait connu une période plus calme, ce n'était pas le cas partout en Ukraine. Au cours des dernières 24 heures, deux personnes ont été tuées et huit autres blessées dans la région de Kherson, a déclaré le gouverneur Oleksandre Prokoudine. Cette région est visée quasi-quotidiennement par des frappes russes, un an après la fin de son occupation.

Le président Volodymyr Zelensky a vanté samedi l'«héroïsme» de cette ville du sud «synonyme d'espoir», regrettant que la Russie se soit cette année «vengée» par les bombes de la «liberté de Kherson». De vendredi soir à samedi matin, «près de 40 drones et missiles» ont été tirés vers l'Ukraine, a-t-il ajouté. Depuis la libération de Kherson, le front est quasiment figé. Pire, la Russie lance ses propres attaques pour forcer l'armée ukrainienne à se retirer, comme à Avdiïvka, dans l'est.

Dans l'est, deux personnes âgées sont mortes «probablement à cause d'un tir d'artillerie» à Toretsk, une ville de la région de Donetsk, selon le procureur général, rapporte l'AFP.

L'Ukraine redoute une recrudescence d'attaques avec l'arrivée du froid. L'hiver dernier, la Russie avait pilonné le réseau énergétique ukrainien, laissant des milliers de personnes sans chauffage ou électricité.