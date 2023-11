Islande : les images impressionnantes des séismes près de Reykjavik (vidéos)

La ville islandaise de Grindavik, près de la capitale Reykjavik, a été évacuée samedi matin en raison d’un risque imminent d’éruption volcanique. Les habitants ont filmé et diffusé sur les réseaux sociaux des images impressionnantes des séismes avant de quitter la ville.

La petite ville portuaire de Grindavik, située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale de l'Islande, Reykjavik, a été évacuée samedi matin en raison d’un risque imminent d’éruption volcanique, qui pourrait détruire cette localité d’environ 4.000 habitants. L'état d'urgence a été déclaré par les autorités.

Le déplacement de magma sous la croûte terrestre a déjà provoqué des centaines de séismes dans les environs, signes d’une potentielle éruption dans les heures à venir. Sur les réseaux sociaux, les habitants ont diffusé de nombreuses vidéos montrant les dégâts causés par ces séismes, mais également les secousses.

The road between Grindavik and Reykjanesbraut has been closed by the police due to damage. A large crack has formed. #Reykjanes #eruption pic.twitter.com/dyBl2AS5Ng — Gisli Olafsson (@gislio) November 10, 2023

L’Administration des routes islandaises a publié des photos et vidéos d’importants trous et fissures sur certaines portions de routes. «Toutes les routes menant à Grindavík sont fermées et la circulation est interdite. Cela se poursuivra jusqu'à ce que la Protection Civile juge qu'il est sûr de les rouvrir à la circulation», a précisé l’administration sur Facebook.

«L'administration routière a été autorisée à pénétrer dans la zone aujourd'hui pour vérifier l'état du réseau routier. On peut constater que les routes dans et autour de Grindavík sont en très mauvais état à de nombreux endroits et ne peuvent pas être utilisées dans leur état actuel», a-t-elle précisé hier.

Environ 1.500 séismes ont été recensés dans la péninsule de Reykjanes au cours des dernières quarante-huit heures. L'Islande, qui chevauche la dorsale médio-atlantique, une fissure dans le plancher océanique qui sépare les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine, compte 33 volcans en activité sur son territoire. Selon les experts, ce nouveau cycle d’activité magmatique dans cette région d’Islande pourrait durer plusieurs décennies, voire plusieurs siècles.