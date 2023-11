Italie : un lion échappé d’un cirque arrêté après s’être baladé plusieurs heures en ville (vidéos)

Ce samedi 11 novembre, un lion s’est échappé d’un cirque de Ladispoli, près de Rome, en Italie. Après avoir arpenté les rues de la ville pendant plusieurs heures, le fauve a finalement été capturé dans la soirée. Les habitants ont été brièvement confinés.

Une alerte peu commune et dont ils se souviendront longtemps. Les habitants de la ville de Ladispoli, en Italie, devaient se confiner ce samedi 11 novembre après la diffusion d’un message alerte très spécial : «Un lion s’est échappé du cirque. Je répète, un lion s’est échappé du cirque».

Après s’être enfui du cirque de Ladispoli, un lion a en effet arpenté les rues de cette ville de 40.000 habitants, située près de Rome, pendant au moins cinq heures. Le fauve a été filmé par des habitants qui se trouvaient dans leurs voitures ou chez eux.

«Il est en train de se diriger vers le fossé», peut-on entendre dans une vidéo filmée par un homme et publiée sur le réseau social X. Sur les images, on peut voir le lion courir et être poursuivi par des policiers et potentiellement des chasseurs.

Non sarà la pantera dell ‘89 però che spettacolo la leonessa in fuga #Ladispoli pic.twitter.com/mSeeAn308V — viola giannoli (@violagiannoli) November 11, 2023

L’animal a finalement été placé sous sédatifs et capturé, a fait savoir le maire de Ladispoli, Alessandro Grando, sur Facebook.

«Il va maintenant être pris en charge par le personnel du cirque», a dit l’élu affirmant espérer que «cet épisode éveillera les consciences et que nous pourrons enfin mettre un terme à l'exploitation des animaux dans les cirques».