Voici les 5 villes qui comptent le plus de gratte-ciels

Alors que les gratte-ciels fascinent toujours autant, voici les villes qui comptabilisent le plus de ces immeubles hors normes.

Un classement qui donne le vertige. S'il n'existe pas de définition officielle du gratte-ciel, Council on Tall Buildings and Urban Habitat dénombre les villes abritant des immeubles à étages de plus de 150 mètres de haut.

Certains édifices comme la tour Eiffel sont donc exclus par cette méthodologie, ce qui explique la 203e place de Paris dans ce classement (3 gratte-ciels), loin derrière la première ville française : Courbevoie, placée à la 94e position, grâce à ses 13 immeubles de plus de 150 mètres de haut situés dans le quartier d'affaires de La Défense.

Pour en revenir au haut du panier, ce top 5 des villes qui comptent le plus de gratte-ciels est largement dominé par les métropoles asiatiques.

Hong Kong

La région administrative spéciale chinoise compte 552 gratte-ciels de plus de 150 mètres de haut, loin devant ses poursuivantes.

Shenzhen

Situé en bordure de Hong Kong, Shenzhen occupe la deuxième place de ce classement avec 390 gratte-ciels de plus de 150 mètres de haut. En revanche, la métropole chinoise est première pour les bâtiments de plus de 200 mètres avec 153 bâtiments, contre 97 pour sa voisine hongkongaise.

New York

Longtemps ambassadrice mondiale des gratte-ciels, la métropole américaine est aujourd'hui troisième de ce classement avec 316 immeubles géants. New York compte également 17 gratte-ciels de plus de 300 mètres de haut, dont l'emblématique Empire Stade Building (381m).

DubaÏ

La ville émiratie compte 258 gratte-ciels de plus de 150 mètres mais est première en ce qui concerne les bâtiments de plus de 300 mètres. Dubaï abrite le plus grand gratte-ciel au monde, le Burj Khalifa, et ses 828 mètres de haut.

Guangzhou

La capitale de la province du Guangdong compte 190 gratte-ciels et demeure donc la troisième ville chinoise de ce vertigineux classement. «L'empire du Milieu» place trois autres métropoles dans le Top 10, à savoir Shanghai (6e, 183 gratte-ciels), Wuhan (9e, 153) et Chongqing (10e, 144).

Les 7e et 8e position sont occupées par la capitale japonaise Tokyo (172 gratte-ciels) et la métropole malaisienne Kuala Lumpur (164).

Pour trouver une ville européenne, il faut descendre à la 49e place avec Londres et ses 33 gratte-ciels.