Etats-Unis : «l'homme aux cornes» de l'assaut du Capitole veut se présenter aux législatives

Après avoir participé à l'assaut du Capitole aux Etats-Unis le 6 janvier 2021, Jacob Chansley, «l'homme aux cornes», veut se présenter aux élections législatives.

On se souvient de lui, déambulant dans le Capitole, affublé d'une coiffe ornée de cornes de bison. Après avoir envahi le Congrès américain le 6 janvier 2021, Jacob Chansley désire maintenant y siéger. Selon des documents officiels, il a fait part de son intention de se présenter aux législatives.

Plus précisément, ce trentenaire est candidat pour représenter au Congrès l'Etat dont il est originaire, l'Arizona, au nom du parti libertarien. Il s'est pourtant fait connaître alors qu'il participait à l'assaut du Capitole, armé d'une lance et torse nu.

Sorti de prison en mars 2023

«Chaman» autoproclamé et adhérent aux théories du complot de la nébuleuse QAnon, Jacob Chansley faisait partie de la horde de partisans de Donald Trump venue au Congrès pour empêcher les élus de valider la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle.

Il s'était notamment assis sur la chaise réservée au vice-président du Sénat, dans l'hémicycle, et avait laissé une note disant : «Ce n'est qu'une question de temps, la justice arrive !». Arrêté quelques jours après les faits, il a plaidé coupable en septembre 2021 pour entrave à une procédure officielle et a purgé sa peine de prison jusqu'en mars 2023.

Selon les données du ministère américain de la Justice, 1.100 personnes ont été inculpées à des degrés différents pour leur participation à l'assaut du Capitole.

Donald Trump n'a jamais reconnu sa défaite au scrutin de 2020, dénonçant au contraire, et sans preuve, des fraudes électorales massives démenties par sa propre administration. Lui-même a été inculpé, accusé de pressions électorales lors de la présidentielle de 2020 et a plaidé non coupable.