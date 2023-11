Israël-Hamas : Matan Meir, le producteur de la série israélienne «Fauda», est décédé en combattant dans la bande de Gaza

L’équipe de la série israélienne «Fauda» a ce samedi annoncé la mort du producteur Matan Meir, tué en opération à Gaza en tant qu'officier réserviste au sein de l'armée.

Producteur de la série «Fauda», Matan Meir, officier de réserve au sein de Tsahal, a été tué ce vendredi dans l'explosion d'un tunnel piégé dans le nord de Gaza.

L'information a été communiquée ce samedi via le compte X ( anciennement Twitter) officiel de la série israélienne «Fauda». «Nous sommes dévastés d’apprendre qu’un des membres de notre famille 'Fauda' est mort au combat à Gaza, ont annoncé les membres de la série diffusée sur Netflix. Les acteurs et l’équipe ont le cœur brisé suite à cette perte tragique. Nous présentons nos condoléances à la famille et aux amis de Matan. Que son âme repose en paix.»

We are devastated to share that one of our Fauda family members, Matan Meir, was killed in action in Gaza. Matan was an integral crew member. The cast and crew are heartbroken by this tragic loss. We extend our condolences to Matan’s family and friends. May his soul rest in peace pic.twitter.com/kuaJ2gclGk

