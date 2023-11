Dans un contexte géopolitique inflammable, Joe Biden et Xi Jinping se rencontrent pour sceller leur «réconciliation»

Après une année plus que glaciale sur le plan diplomatique, les États-Unis et la Chine sont sur la voie de la réconciliation, avec une rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping organisée ce mercredi à San Francisco.

L’heure de la réconciliation a sonné. Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping doivent se rencontrer ce mercredi à San Francisco, aux États-Unis, en marge d’un sommet économique des pays d’Asie. Une rencontre très attendue, puisqu’elle devrait être le premier pas d’un réchauffement des relations diplomatiques entre les deux puissances mondiales, au plus bas depuis un an.

Si des conflits récurrents venaient nuire aux relations entre Pékin et Washington depuis longtemps, notamment la question de Taïwan, de la mer de Chine méridionale ou des questions d’ordre économique ou commercial, Joe Biden et Xi Jinping s’étaient retrouvés en novembre 2022 lors d’un sommet à Bali. Toutefois, les liens ont été rompus après que les États-Unis ont abattu un ballon chinois, considéré par Washington comme un aéronef espion, au début de l’année 2023.

Ces derniers mois, les visites diplomatiques entre représentants américains et chinois, signe de la volonté de réchauffer les relations entre les deux pays, se sont multipliées. La rencontre de ce mercredi entre Joe Biden et Xi Jinping se veut toutefois plutôt symbolique, aucune annonce particulière n’étant attendue.

Construire des relations économiques saines

La porte-parole de la Maison blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré dans un communiqué que les deux présidents allaient discuter de «l’importance de maintenir des lignes de communication ouvertes» et de la manière dont «ils peuvent continuer à gérer la concurrence de manière responsable et à travailler ensemble lorsque leurs intérêts convergent, en particulier en ce qui concerne les défis transnationaux qui affectent la communauté internationale».

Depuis l’ouverture du sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique la semaine dernière, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, et le vice-premier ministre chinois, He Lifeng se sont entretenus, et la ministre américaine a insisté sur le fait qu’elle cherchait à établir des relations économiques saines avec la Chine. Elle a aussi appelé Pékin à sévir concernant certaines entreprises privées chinoises qui ne respectent pas les sanctions internationales prises contre la Russie.

La Chine a déjà fait savoir qu’elle ne changerait pas sa position sur certains dossiers, notamment sur Taïwan, ou sur son expansion militaire en Chine méridionale. Xi Jinping devrait cependant plaider auprès de Joe Biden un assouplissement des restrictions commerciales imposées par Washington.