Voici les 13 plus belles photos de nature en 2023, selon un célèbre concours

Le jury du «Nature Photographer of the Year» a publié récemment son palmarès 2023. La Canadienne Jacquie Matechuk a été sacrée Photographe de nature de l'année 2023, la plus haute distinction de cette compétition qui récompense les meilleures photos de nature.

Organisé par la fondation «Nature Talk» basée aux Pays-Bas, le concours du «Nature Photographer of the Year» (NPOTY) a dévoilé le 11 novembre, les noms de ses lauréats pour 2023.

Le grand prix a été remporté par la photographe naturaliste canadienne Jacquie Matechuk pour une fascinante photo d'un ours à lunettes perché dans un arbre recouvert de mousses, dans une forêt d'Equateur.

Les gagnants de cette 8e édition du NPOTY ont été choisis dans 13 catégories, à l'issue de la délibération des juges qui ont évalué 21.474 photos en provenance de 96 pays différents.

photographe de nature de l'année et 1er prix - mammifères

«He looks to the Heavens» ©Jacquie MATECHUK/NPOTY 2023

Grande gagnante du concours, Jacquie Matechuk a été couronnée du titre de «Photographe de nature de l'année» pour son fabuleux cliché d'un ours à lunettes juché sur les branches d'un figuier centenaire recouvert de mousse espagnole, dans une forêt équatorienne perdue dans les montagnes andines.

«S'étendant sur plus de 8.000 km, la chaîne des Andes occupe plus d'un quart de la surface terrestre de l'Équateur. Riche en biodiversité, elle abrite également une espèce unique, l'ours à lunettes. Avant de planifier ce voyage, je n'en savais rien. Mais en tant que guide d'ours certifié, j'étais enthousiaste à l'idée d'élargir mes connaissances et ma compréhension d'une nouvelle espèce d'ursidé et de comparer leur comportement et leurs interactions à ceux de nos grizzlis, ours polaires, ours noirs et ours bruns», a déclaré la photographe canadienne.

«La mousse espagnole accrochée à ce figuier centenaire donne une incroyable impression de tridimensionnalité, tandis que la douce lumière filtrant à travers les couleurs met en évidence le lien profond entre les espèces animales et leur habitat dans cette image. Enfin, la pose de cet ours à lunettes s'intègre parfaitement dans la texture de la photographie. Félicitations à Jacquie Matechuk pour cette remarquable photographie», a expliqué Marco Gaiotti, président du jury du NPOTY.

1er prix - portraits d'animaux

«The pen and inkwell» ©Jonathan LHOIR/NPOTY 2023

«Cette image d'un flamant rose a été prise en Camargue l'hiver dernier. A certaines périodes de l'année et à certains endroits, le niveau de l'eau baisse et le substrat devient plus dense. Malgré cela, les flamants roses (Phoenicopterus roseus) aiment venir chercher de la nourriture dans cette eau boueuse. C'est l'occasion de les observer et de les photographier, car lorsqu'ils sortent la tête de l'eau, une fine pellicule de boue s'accroche à leur plumage pendant quelques secondes. C'est une image que j'espérais capturer depuis longtemps, et ce jour-là, toutes les conditions étaient réunies : un ciel clair, une légère couverture nuageuse, un contre-jour et, bien sûr, les flamants et le bon niveau d'eau ! Naturellement, j'ai appelé cette image "le stylo et l'encrier"», a détaillé Jonathan Lhoir, photographe belge établi en France,

1er prix - paysages

«Austfonna Ice Cap» ©Thomas VIJAYAN/NPOTY 2023

«La calotte glaciaire d'Austfonna, la troisième plus grande au monde, est située sur l'île de Nordaustlandet, dans l'archipel norvégien du Svalbard. Elle s'étend sur 8.000 km2 et connaît un rythme de fonte inquiétant en raison du réchauffement climatique. Ce dégel accéléré contribue de manière significative à l'élévation du niveau des mers, ce qui constitue une grave préoccupation pour l'avenir de notre planète. Lors d'une récente visite à la calotte glaciaire d'Austfonna, j'ai eu le privilège de capturer une image remarquable d'une chute d'eau formée par la fonte des glaces. Bien que je me sois déjà rendu à cet endroit, j'ai été déçu de constater que la glace de mer avait déjà disparu en juin, ce qui nous a permis d'accéder à la calotte glaciaire par bateau. Cette année, la calotte glaciaire a commencé à fondre plus tôt que d'habitude, donnant naissance à cette cascade captivante. Bien que ce paysage revêt une allure enchanteresse, il sert également comme un rappel brutal de l'état de diminution de la calotte glaciaire, qui disparaîtra probablement d'ici quelques années. Cette photo prise à l'aide d'un drone est un composite de 26 images, assemblées avec art pour immortaliser la beauté éphémère de cette merveille naturelle», a affirmé Thomas Vijayan, photographe indien installé au Canada.

1er prix - monde sous-marin

«Paper Nautilus Rider»©Renee CAPOZZOLA/NPOTY 2023

«Cette image d'un argonaute-voilier perchée sur une méduse a été prise au large d'Anilao dans la baie de Balayan, à Batangas, aux Philippines, avec un objectif de 60 mm lors d'une plongée nocturne en eaux profondes. Au cours de ce type de plongée, les plongeurs recherchent de minuscules créatures à l'aide de torches portatives tout en tournant autour d'une ligne de fond éclairée. Vers la fin de ma plongée, à environ 10-15 m de profondeur, j'ai alors repéré cet argonaute-voilier qui chevauchait une méduse. Cette femelle présente une coquille plissée dans laquelle elle peut se cacher, flotter et couver ses œufs. Ces céphalopodes uniques remontent à la surface la nuit, pour se nourrir et, dans ce cas, oxygéner leurs œufs», a confié l'Américaine Renee Capozzola.

1er prix - art de la nature

«Fields of Dreams» -©J FRITZ RUMPF/NPOTY 2023

« Lorsque les gens pensent à l'Arizona, seul le désert leur vient à l'esprit mais d'autres paysages l'enrichissent de leur beauté inattendue. Grâce aux fortes moussons cette année, les champignons ont prospéré et ont poussé en abondance, en particulier dans les zones de montagne. J'ai ramassé ce champignon, et comme je n'étais pas sûr qu'il était comestible, je l'ai rejeté au sol et heureusement pour moi, celui-ci est retombé la tête à l'envers, révélant des couleurs, des textures et des motifs extraordinaires, un véritable festin pour les yeux», a indiqué J Fritz Rumpf, photographe vénézuélien qui vit aux Etats-Unis depuis quatre décennies.

«J'ai installé mon trépied et, en utilisant mon sac à dos comme support, j'ai pris plusieurs photos, en utilisant la magnifique lumière naturelle et douce de la forêt. Une fois rentré à la maison et après avoir traité les piles de photos, j'ai choisi cette image que j'ai recadrée de manière à ce que le sujet ne soit pas immédiatement reconnaissable. Pour autant que je me souvienne, personne n'a deviné qu'il s'agissait de la partie intérieure du chapeau d'un champignon. Il était intéressant d'entendre toutes les hypothèses émises par les gens qui regardaient cette image : les uns y voyaient des vagues s'écrasant sur une falaise, d'autres pensaient à des rayons provenant d'une planète lointaine, certains imaginaient avoir affaire à un paysage désertique sillonné de canyons, et mon hypothèse préférée, cette photo représentait une scène sous-marine dans l'océan», a-t-il poursuivi.

A noter que cette photo de J Fritz Rumpf a été primée en juin dernier par le «BigPicture Natural World Photography 2023», dans la catégorie Art de la Nature.

1er prix - fred hazelhoff (portfolio)

«Balam, the endangered king of the Mayan jungle» ©Fernando Constantino MARTINEZ BELMAR/NPOTY 2023

Cette catégorie, qui récompense le meilleur portfolio composé de 8 à 12 images maximum, a été nommée en hommage au plus célèbre photographe animalier néerlandais, Fred Hazelhoff, disparu en 2002. Le lauréat 2023 est Fernando Constantino Martinez Belmar pour son portfolio comptant 10 photos documentant la situation critique des jaguars dans la péninsule du Yucatan, au Mexique.

«Le "balam" (jaguar en langue maya) est une espèce de grande valeur culturelle et de grande importance écologique. Ce félin qui vit sur un territoire étendu et riche en biodiversité est un bon indicateur de l'état de conservation des écosystèmes. Malheureusement, au Mexique, les jaguars figurent sur la liste des espèces menacées d'extinction à cause notamment du braconnage et de la fragmentation de leur habitat naturel. Cette réduction de leur territoire de chasse et la diminution des populations de leurs proies potentielles les obligent à s'approcher des villages pour se nourrir de bétail et d'autres animaux domestiques, ce qui, la plupart du temps, ne se termine pas bien pour les jaguars. Malgré tout, certaines personnes se consacrent à l'étude et à la conservation de ces félins, ce qui permet de développer des stratégies visant à préserver les zones naturelles où ils vivent et à atténuer l'impact négatif des interactions humaines», a commenté le photographe mexicain.

«À l'aide de pièges photographiques, j'ai pu photographier des jaguars non seulement dans leur habitat naturel, mais aussi dans des villages et des environnements urbains, ce qui m'a permis de montrer l'interaction entre l'homme et ce félin majestueux. J'espère pouvoir montrer avec cette histoire une partie de la réalité à laquelle les jaguars sont confrontés et j'espère pouvoir sensibiliser et inspirer plus de gens à agir pour que nous puissions assurer la survie du roi de la jungle maya», a-t-il conclu.

1er prix - noir et blanc

«Heads or Tails» ©Jodi FREDIANI/NPOTY 2023

«J'ai la chance de vivre à proximité du sanctuaire marin national de la baie de Monterey, au large de la Californie, considéré comme le principal point chaud de la biodiversité en Amérique du Nord. La baie est une zone d'alimentation privilégiée pour de nombreuses espèces de baleines, de dauphins, de marsouins, d'oiseaux de mer et de créatures marines plus petites. J'ai la chance d'avoir un accès illimité aux bateaux d'observation des baleines et de pouvoir sortir dans la baie quand je le souhaite. Cependant, je me tiens rarement à la proue du bateau, un endroit idéal pour observer les dauphins qui montent à l'étrave, car je sais que chaque sortie est peut-être la seule occasion pour la plupart des passagers d'assister à un comportement aussi étonnant. Cette image a été rendue possible grâce à l'extraordinaire générosité d'une jeune observatrice de baleines. En cette belle matinée ensoleillée et sans vent, je me suis approché de la proue pour voir un ami, et j'ai réalisé que les rares conditions de mer calme, combinées à ces magnifiques dauphins, étaient idéales pour réaliser des images spéciales. Mais la proue était bondée et il n'y avait pas de place pour moi. La jeune femme en question a vu mon intérêt et mon appareil photo et m'a gracieusement offert sa place à la rambarde. J'étais stupéfaite par la scène qui se déroulait sous mes yeux. Lorsque nous avons débarqué, je l'ai cherchée et l'ai remerciée, car je me suis rendu compte que j'avais obtenu des images remarquables et uniques. Je suis à jamais redevable à cette inconnue généreuse et attentionnée», a narré l'Américaine Jodi Frediani.

«Sur cette photo, trois dauphins du Nord (Lissodelphis borealis) chevauchent la vague générée par notre bateau, dans une mer exceptionnellement rare, claire et plate. Le plus souvent noirs, ces dauphins grégaires ont une apparence atypique avec leur bec court et pointu, leur front incliné et l'absence de nageoires dorsales. Extrêmement athlétiques, ils sautent souvent hors de l'eau en faisant des bonds gracieux. Ils sont rapides comme l'éclair et peuvent nager à une vitesse moyenne de 25 km/h», a-t-elle ajouté.

1er prix - autres animaux

«December Moth» ©Imre POTYO/NPOTY 2023

«Nous pouvons trouver des champignons non seulement en automne, mais certains d'entre eux apparaissent également en hiver. Le sommet de cette xylaire du bois (Xylaria hypoxylon) de 3 à 5 cm de haut se ramifie plusieurs fois, comme des bois de cerf. Je photographie des nuages de spores depuis 9 ans. Ma photo "December Moth" a été prise en novembre dernier sur la colline de Börzsöny, en Hongrie. Lors d'une soirée froide, j'ai photographié ce magnifique bouquet avec un flash en contre-jour, quand après la tombée de la nuit - à seulement 1-2 degrés - des bombyx du peuplier (Poecilocampa populi) ont soudainement voltigé autour de moi. Un insecte s'est posé près de mon équipement photo puis sur le champignon en forme de bois de cerf. Je l'ai photographié en contre-jour lorsqu'il se déplaçait et battait des ailes sur la xylaire du bois disséminant des spores dans les airs qui permettront à de nouveaux champignons de pousser. Ce sont pour moi des instants de tension mais aussi des moments inoubliables. Je crois que nous pouvons attirer l'attention sur les beautés naturelles avec nos photos impressionnantes», a témoigné le Hongrois Imre Potyo.

1er prix - oiseaux

«Dawn's Whispers: Graceful Hoopoe Silhouette at Sunrise» ©Hermis VALIYANDIYIL/NPOTY 2023

«Cette photo de huppe fasciée a été prise à Dubaï, près du lac Al Qudra. Je passe la plupart de mes week-ends à photographier les oiseaux dans cette zone. Je voulais tester mon nouvel appareil photo Nikon Z8 et j'ai remarqué cet oiseau qui attrapait occasionnellement sa proie en l'air et d'autres fois au sol. De plus, j'ai observé qu'à chaque fois que la huppe attrapait une proie, elle volait dans la même direction jusqu'à un arbre voisin. J'ai passé quelques jours à la photographier. En regardant les photos, j'ai eu l'idée de faire une prise de vue de l'oiseau sur un fond avec des côtés clairs et sombres pour représenter ceux de l'existence. Le lendemain, je suis arrivé un peu plus tôt au même endroit et j'ai attendu que la photo idéale se produise

», a témoigné l'Indien Hermis Valiyandiyil, connu aussi sous le nom de Hermis Haridas.

A noter que ce cliché du photographe basé aux Emirats arabes unis, a reçu le 1er novembre, le prix Celebrity Judge Choice du concours «The Nature Conservancy 2023».

1er prix - jeune photographe (10-17 ans)

«Walk on the hill» ©Orsi AKOS/NPOTY 2023

«Lors d'une sortie ornithologique avec mes amis dans la campagne hongroise, j'ai vu ce groupe de chevreuils à l'arrêt au sommet d'une colline. Comme le soleil se couchait, j'ai tout de suite pensé à prendre une photo à contre-jour, avec un contraste très élevé. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour le faire, car en quelques minutes, toute la lumière a disparu et les cervidés se sont rapidement séparés. Alors que je pensais avoir raté l'occasion de prendre une photo intéressante, ils se sont de nouveau regroupés pendant quelques instants», s'est souvenu le jeune Hongrois Orsi Akos.

1er prix - humains et nature

«The Sad Poncho» ©XJ TOH/NPOTY 2023

«Les nautiles sont de petites créatures connues pour s'accrocher aux méduses qui passent dans l'océan. D'après mes recherches, elles le font pour se déplacer ou pour des raisons plus sournoises, par exemple pour siphonner sournoisement la nourriture de la méduse. Lorsque que j'ai vu ce céphalopode accroché à un déchet plastique, j'ai cru qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Mais la méprise de ce nautile cache une vérité qui donne à réfléchir sur la pollution plastique et le désastre écologique subi par les océans. Car bien qu'il vive à plus de 20 m sous l'eau, ce mollusque a réussi à trouver un emballage en plastique. En parlant de ma plongée à quelques habitants d'Anilao, aux Philippines, ceux-ci m'ont raconté que les familles se débarrassent de leurs déchets sur une montagne voisine en raison de l'inaccessibilité des points de collecte. Et lorsque les typhons arrivent, tous ces tas de sacs en plastique, de gobelets en polystyrène, d'emballages de nourriture... sont dispersés par les vents dans l'océan où les nautiles les prennent alors pour des méduses», a déclaré XJ Toh, photographe singapourien talentueux.

1er prix - plantes et champignons

«Star Spangled» ©David MAITLAND/NPOTY 2023

«Les poils défensifs (bleus) auto-fluorescents en forme d'étoile couvrant la surface d'une feuille de Deutzia se détachent sur les cellules chlorophylliennes de la feuille qui sont fluorescentes (en rouge). Lorsqu'elle est exposée à la lumière ultraviolette invisible par l'œil humain mais parfaitement visible par les insectes..., la chlorophylle de la plante devient fluorescente en rouge vif. Toutes les plantes vertes produisent une fluorescence rouge pendant la photosynthèse, mais sa présence est trop faible pour être visible en plein jour. Les fluctuations mesurables de cette fluorescence indiquent l'état de santé de la plante et sa capacité à fixer le carbone. Un stress comme les vagues de chaleur, les périodes de sécheresse, les inondations provoqués par le changement climatique peut gravement nuire à la capacité de photosynthèse d'une plante, ce qui aura des répercussions sur la productivité des cultures et la production alimentaire», a expliqué David Maitland, photographe britannique renommé.

1er prix - nature de lage landen

«Big Wing» ©Alex PANSIER/NPOTY 2023

Comme son nom en néerlandais l'indique, ce prix s'intéresse aux Pays-Bas et à la Belgique, à travers des images mettant en valeur la beauté de la nature de cette entité géographique. Le lauréat 2023 est le Néerlandais Alex Pansier.

«Le pic noir a longtemps fait partie de ma liste d'oiseaux que je voulais photographier. Je trouve cet oiseau graphique avec sa tache rouge absolument magnifique ! Le défi pour moi était d'en trouver un, et par hasard, je suis tombé sur un nid à côté d'une piste cyclable dans la réserve naturelle De Maashorst aux Pays-Bas. Nuit après nuit, je me suis tenu à une certaine distance pour voir s'il y avait de l'activité. Le nid étant situé assez haut dans l'arbre, j'avais besoin de cette distance pour prendre une photo qui donne l'impression d'être à hauteur d'œil - une photo intime. C'est pourquoi j'ai choisi d'utiliser un téléconvertisseur 1,4x sur mon objectif de 400 mm. Après quelques soirées, j'avais déjà pris des photos fantastiques, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. En même temps, j'ai remarqué que le soleil brillait précisément entre les feuilles de l'arbre, car il était encore tôt dans l'année et les arbres n'étaient pas encore entièrement recouverts de feuilles. Comme il serait beau de jouer avec les ombres qui se fondraient parfaitement dans le pic noir. Le défi consistait maintenant à faire en sorte que le soleil n'éclaire que la tête du pic sans illuminer le bord du trou du nid. De cette façon, j'obtiendrais une photo mystérieuse où seuls la belle tache rouge, les yeux et le bec seraient visibles. Grâce à l'application The Photographer's Ephemeris, j'ai pu évaluer la position du soleil, ce qui m'a permis d'y aller un peu plus tôt les jours suivants. Le moment exact devrait être à 16h51. Il ne me restait plus qu'à espérer que le pivert sortirait à ce moment-là. Et heureusement, quelques jours plus tard, c'est ce qui s'est passé. À l'heure prévue, un défilé de cyclistes est passé, après quoi le pic a curieusement passé la tête par le trou. C'est à ce moment-là que j'ai pu prendre cette photo. J'étais ravi ! De retour à la maison, j'ai immédiatement vérifié la prise sur mon ordinateur. Oui, la mise au point était également parfaite !», a-t-il précisé.