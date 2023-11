Voici les 9 plus jeunes chefs d'État au monde en activité

Aux quatre coins de la planète, neuf chefs d'État sont parvenus à accéder à cette fonction importante en dépit de leur âge, relativement jeune par rapport à la moyenne des dirigeants. Un palmarès qui tient compte de leur âge au moment de leur prise de fonction.

Le professionnalisme n'est pas une affaire d'âge. En tout cas, ce facteur n'a pas arrêté les ambitions d'hommes et de femmes politiques qui ont réussi à se hisser à la tête d'un gouvernement ou d'un État avant d'avoir soufflé leur quarantième bougie.

Du Salvador à l'Ukraine et en passant par la France, voici un florilège, classé par âge croissant au moment de leur prise de fonctions, des plus jeunes chefs d'État actuellement en exercice.

Irakli garibashvili, 31 ans (GÉORGIE)

Lorsqu'il est arrivé à la tête du gouvernement géorgien en 2013, Irakli Garibashvili pouvait se targuer d'être le plus jeune chef de gouvernement européen. Et pour cause : le protégé de l'ancien Premier ministre du pays, aujourd'hui âgé de 41 ans, n'en avait que 31 lorsqu'il a accédé à cette fonction. Resté à ce poste jusqu'en 2015, il a repris son siège en février 2021.

Daniel NOBOA, 35 ans (ÉQUATEUR)

Il s'agit du plus récemment élu. Issu du monde des affaires, Daniel Noboa est devenu, le 15 octobre 2023, le plus jeune président de l'histoire moderne de son pays, l'Équateur. Peu de temps après avoir été élu, il a promis de «reconstruire un pays qui a été gravement touché par la violence, la corruption et la haine». Agé de 35 ans, il s'agit du plus jeune chef d'État en activité dans le monde.

Gabriel BORIC, 35 ans (chili)

Sa volonté de faire du Chili un «État-providence» avait visiblement convaincu les électeurs qui se sont rendus aux urnes. L'ancienne figure de la contestation étudiante Gabriel Boric a été élu en décembre 2021 à la tête du pays, âgé seulement de 35 ans. Dans le détail, le président âgé aujourd'hui de 37 ans a également été élu sur un programme plus égalitaire et plus écologique.

JAKOV MILATOVIC, 36 ans (montÉNÉgro)

Comme son homologue équatorien, Jakov Milatovic, le tout nouveau président du Monténégro a été élu en 2023, mais au mois d'avril. Cet économiste pro-européen de 36 ans a réussi à se hisser au second tour de l'élection présidentielle, avant de battre le candidat socialiste Milo Djukanovic. Parmi ses actions notables : la multiplication par deux du salaire minimum dans son pays.

Nayib BUKELE, 37 ans (SALVADOR)

Le président Nayib Bukele devenu controversé en raison de sa volonté d'exercer un second mandat avait été élu en février 2019 alors qu'il était âgé de 37 ans. En dépit de moult critiques émises par des organisations de défense des droits de l'homme, Nayib Bukele a été salué par la population de la nation centraméricaine pour ses actions de lutte contre les gangs de rue. Il est aujourd'hui âgé de 42 ans.

Leo VARADKAR, 38 ans (IRLANDE)

Réélu en 2022 après avoir exercé un premier mandat de «taoiseach» (équivalent du Premier ministre en Irlande) en 2017 alors qu'il avait 38 ans, Leo Varadkar a été nommé une seconde fois au même poste en décembre 2022. Ouvertement homosexuel et issu d'une union indo-irlandaise, il était, au moment de sa première nomination, le plus jeune à accéder à cette fonction. Il est aujourd'hui âgé de 44 ans.

Vjosa Osmani, 38 ans (KOSOVO)

En avril 2021, le Kosovo élisait pour la seconde fois une femme à la présidence du pays. Après avoir recueilli le maximum de suffrages parmi tous les candidats en lice lors des élections législatives, elle avait été élue à l'âge de 38 ans. Sa prise de parole en faveur des femmes à qui elle conseillait notamment de ne pas arrêter «d'avancer», expliquant que leurs rêves pouvaient «devenir réalité», avait été particulièrement remarquée. Elle est aujourd'hui âgée de 41 ans.

XAVIER ESPOT ZAMORA, 39 ans (ANDORRE)

En mai 2019, Xavier Espot Zamora est devenu le chef du gouvernement d'Andorre, à 39 ans. Avant de prendre cette fonction, il a notamment occupé le poste de ministre des Affaires sociales, de la Justices et des Affaires intérieures de la principauté indépendante située entre la France et l'Espagne, dans les Pyrénnées, entre 2012 et 2019. Aujourd'hui, il est âgé de 44 ans.

EMMANUEL MACRON, 39 ANS (FRANCE)

On ne présente plus vraiment le président Français. En 2017, il devenait d'ailleurs le plus jeune des 25 présidents élus depuis l'avènement de la République française en 1848. Alors âgé de 39 ans, son ascension fulgurante établie sur un programme «ni de droite, ni de gauche», en avait fait la coqueluche des médias... et des électeurs français qui l'ont réélu cinq ans plus tard, en 2022. Le président de l'Hexagone est aujourd'hui âgé de 45 ans.