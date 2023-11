Chine : ce que l’on sait du terrible incendie qui a fait au moins 25 morts

Au moins 25 personnes sont décédées ce jeudi dans l’incendie d’un bâtiment en Chine, dans la province du Shanxi.

Un terrible incendie s’est déclaré ce jeudi dans la ville de Luliang, située à l’ouest de la province du Shanxi, en Chine. Le feu s’est déclaré vers 7h heure locale, dans un immeuble de quatre étages abritant des bureaux.

Le premier bilan des autorités faisait état de 11 morts mais il a rapidement été revu à la hausse, et au moins 25 personnes sont décédées. «Le feu est désormais maîtrisé et les opérations de secours se poursuivent», a annoncé la télévision publique chinoise, CCTV, qui a également précisé que 63 personnes ont été évacuées du bâtiment et 51 transférées vers les hôpitaux de la région.

