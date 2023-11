Oussama Ben Laden : sa «Lettre à l'Amérique» devient virale sur TikTok, 21 ans plus tard

Près de 21 ans après sa publication, la «Lettre à l’Amérique» d'Oussama Ben Laden est devenue virale sur TikTok, où elle a été partagée à de nombreuses reprises. À tel point que la version complète de la lettre a été supprimée du site du média anglophone, The Guardian.

Un effet Streisand inattendu. Près de 21 ans après sa publication, la «Lettre à l’Amérique» d’Oussama Ben Laden est revenue sur le devant de la scène en plein conflit entre Israël et le Hamas. Une popularité nouvelle due au réseau social TikTok, sur lequel elle est reprise de très nombreuses fois ces derniers jours.

Publiée un an après les attentats du 11-Septembre aux États-Unis, cette lettre rédigée par Oussama Ben Laden dévoilait les motivations du terroriste et de son groupe, al-Qaïda. Il s’y prenait également à l’Etat d’Israël, l’accusant de «l’un des plus grands crimes jamais commis», l’occupation des terres de la Palestine.

Dans sa lettre, l’ancien homme le plus recherché au monde y écrivait que l’occupation de ces terres par Israël devait être vengée et que «quiconque s’est sali les mains et a contribué à ce crime doit payer un lourd tribut».

Une lettre reprise sans être «replacée dans son contexte»

Disponible sur le site du Guardian depuis près de vingt ans, la lettre du terroriste a finalement été retirée du site d’information britannique en raison des nombreuses reprises sur TikTok depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, mais reste toujours accessible à l'aide d'archives Internet. Lorsque l’on essaye de consulter le document, la page Internet affiche désormais un court message.

Capture d'écran du Guardian

«Document retiré. Cette page contenait au préalable un document qui était une traduction de la Lettre Aux Américains d’Oussama Ben Laden, telle qu’elle avait été publiée en 2002 dans The Observer», indique le message.

«La transcription publiée sur notre site Web avait été largement diffusée sur les médias sociaux sans être replacée dans son contexte. Nous avons donc décidé de la retirer et de renvoyer les lecteurs à l'article de presse qui la mettait en contexte», peut-on également lire sur le site du Guardian.