Elon Musk : la Maison Blanche accuse le miliardaire de faire une «promotion abjecte» de l'antisémitisme sur X

La Maison Blanche a accusé Elon Musk, ce vendredi 17 novembre, d'avoir fait une «promotion abjecte de la haine antisémite et raciste» dans l'une de ses publications sur son réseau social X.

Des commentaires qui promeuvent la haine et l'antisémitisme sur X. Ce vendredi 17 novembre, la Maison Blanche a réagi aux messages publiés par Elon Musk, dénonçant une «promotion abjecte de la haine antisémite et raciste».

Le milliardaire avait répondu au propriétaire d'un compte, qui avait écrit que les personnes juives encourageaient la «haine contre les Blancs», par ce message : «Tu as dit l'exacte vérité».

Après sa réponse, le propriétaire de Tesla avait poursuivi en affirmant que l'Anti-Defamation League (ADL), une association de lutte contre l'antisémitisme, «attaque injustement une majorité de l'Occident, malgré le fait que la majorité de l'Occident soutienne les personnes juives et Israël». Des publications inacceptables Washington.

The ADL unjustly attacks the majority of the West, despite the majority of the West supporting the Jewish people and Israel.





This is because they cannot, by their own tenets, criticize the minority groups who are their primary threat.





It is not right and needs to stop.

— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2023