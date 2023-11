Volcan islandais : failles, éruption... Que se passe-t-il à Grindavik, devenue ville fantôme ?

Menacée par une éruption volcanique, la ville de Grindavik (Islande) a été évacuée. Une ville devenue fantôme et le témoin de l'attente de l'entrée en activité du volcan Fagradalsfjall.

Grindavik a été vidée de ses 4.000 âmes. Située dans le sud-ouest de l'Islande à 40 km de la capitale Reykjavik, la ville a été évacuée dimanche 12 novembre, après des centaines de séismes enregistrés ces derniers jours, signes précurseurs d'une éruption volcanique. Depuis, le pays retient son souffle.

L'état d'urgence avait été déclaré par les autorités islandaises dès le vendredi 10 novembre, après l'apparition d'une fissure longue de 15 kilomètres et située entre 2 à 5 km sous terre.

À cause d'une accumulation massive de magma sous la croûte terrestre, la chaussée et des bâtiments ont été fissurés ou abîmés, transformant la cité portuaire en ville fantôme.

Après être eux revenus chez eux lundi 12 novembre pour emporter leurs derniers effets personnels, les habitants de Grindavik sont dans l'expectative. «La probabilité d'une éruption demeure élevée», estimait ainsi l'office météorologique islandais mercredi dans son dernier bulletin.

Alors que les trois dernières éruptions volcaniques survenues en Islande - en 2021, 2022 et l'été dernier - ont eu lieu dans des zones inhabitées proches du mont Fagradalsfjall, «une éruption pourrait se produire n'importe où le long de la fissure», a expliqué à l'AFP Vidir Reynisson, responsable de la protection civile et de la gestion des situations d'urgence en Islande.

Now a volcanic eruption in Iceland is becoming imminent as magma rises closer to the surface. Interview with Prof. Thorvaldur Thordarson. #grindavík #grindavik #iceland #island #volcano #vulkan pic.twitter.com/abkG49ZQoP

