États-Unis : un mort après des tirs dans un hôpital, un suspect tué par la police

Ce vendredi, une personne a ouvert le feu et tué un individu dans un hôpital du New Hampshire (États-Unis). L'auteur présumé des tirs a été abattu par la police.

Nouvelle fusillade aux États-Unis. Une personne est morte vendredi après qu'un individu a ouvert le feu dans l'entrée d'un hôpital public de l'État américain du New Hampshire. Le suspect a été tué, ont annoncé les autorités locales.

Les faits se sont déroulés dans l'après-midi dans le hall d'accueil de l'hôpital public de Concord, capitale du New Hampshire dans le nord-est des États-Unis, a expliqué le directeur de la police de l'État, Mark Hall. Lorsque le tireur a commencé à faire usage de son arme, un policier en faction devant l'hôpital est intervenu.

Au cours de sa prise de parole, Mark Hall n'a rien dit de l'identité de la victime, décédée après avoir été transportée vers un autre hôpital de la ville. L'auteur présumé des tirs a été abattu par la police et est «décédé», a ajouté M. Hall, sans plus de détails.

les fusillades se multiplient aux états-unis

Les tueries et fusillades sont quasiment quotidiennes aux États-Unis et l'une des plus meurtrières de ces dernières années est survenue fin octobre dans l'État voisin du Maine : armé d'un fusil semi-automatique, un homme avait ouvert le feu dans un bowling de Lewiston, puis une dizaine de minutes plus tard, dans un bar-restaurant de cette ville de 36.000 habitants, tuant 18 personnes et faisant 13 blessés. Il s'était ensuite suicidé.

En juillet, plus de 400 fusillades de masse avaient été recensées aux États-Unis depuis le début de l'année 2023. C'est la première fois depuis 2013 que le pays dépassait ce chiffre alors que l'année était loin d'être terminée. Des chiffres alarmants qui pourraient relancer l'éternel débat autour des armes à feu.