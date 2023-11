«Le Hamas joue avec nos nerfs et promet des libérations qu'on ne voit jamais venir», se désole une proche d'otages

Dix des cousins d'Ariane Tamir sont actuellement retenus en otage par le Hamas. Interrogée lors de l'émission l'Heure des Pros Week-End sur CNEWS, elle a demandé aux autorités françaises et israéliennes de tout faire pour aider à leur libération.

Un témoignage fort. Ariane Tamir est intervenue lors de l'émission l'Heure des Pros Week-End ce samedi. Dix de ses cousins sont détenus par le Hamas depuis le 7 octobre : «L'espoir, c'est ce qui nous fait vivre depuis le premier jour (...). Le Hamas joue avec nos nerfs et promet des libérations qu'on ne voit jamais venir. L'espoir sera là quand on aura une preuve de vie, ce qu'on n'a pas. Quand on les verra revenir en Israël, ce sera plus de l'espoir, ce sera un soulagement immense», explique-t-elle.

Sans nouvelle de ses proches depuis plus d'un mois, Ariane Tamir est dans l'incertitude la plus totale : «La seule certitude qu'on a, c'est sur les corps qui ont été identifiés après 11 jours et 18 jours. Pour ceux qui n'ont pas été identifiés, il n'y a aucune certitude du tout», ajoute-t-elle. Elle est ensuite revenue sur l'importance qu'il faut accorder aux otages : «C'est vrai que comme on parle de milliers de morts ici et de milliers de morts là, 140 otages de plus ou en moins, ça a l'air de passer dans la masse».

UN RASSEMBLEMENT DE FAMILLES D'OTAGEs CET APRÈS-MIDI À PARIS

Ariane Tamir a aussi abordé le sujet de la présence d'enfants parmi les otages : «Je peux quand même signaler qu'aujourd'hui, il y a la commémoration de la convention internationale des droits de l'enfant. Dans le 14e arrondissement à Paris, il y aura une présence silencieuse des familles d'otages, nous entre autres, pour dire quand même que les enfants, dans leurs droits, ne devraient pas être prisonniers, ni être otages, ni être massacrés», dit-elle très émue.

Le principal message qu'elle souhaitait faire passer aux autorités françaises et israéliennes est clair : «N'oubliez pas les otages(...). Tant que les otages ne seront pas rendues, il n'y aura pas de paix possible en réalité», a-t-elle conclu.