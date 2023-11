Guerre : que sont les armes autonomes létales boostées à l'IA que la Chine et les Etats-Unis se refusent à bannir ?

La Chine et les Etats-Unis ne se sont pas engagés à bannir les armes autonomes létales, aussi appelées «robots tueurs», lors d'un sommet présidentiel, mené cette semaine en Californie. Un sujet sensible qui s'avère tactique pour les conflits du futur.

Peut-être la plus grande révolution dans le domaine des équipements militaires depuis la bombe atomique. Réunis à San Francisco ce mercredi 15 novembre, Joe Biden et Xi Jinping ont évoqué le brûlant sujet des armes autonomes létales, dans un contexte de résurgence des conflits armés en Ukraine ou au Proche-Orient.

Appelées communément systèmes d’armes létales autonomes (Sala) ou surnommées «robots tueurs», ces armes suscitent autant d'inquiétude que de fantasmes.

Le mythe des «robots tueurs»

L'autonomie ne veut pas dire qu'une arme «se réveille le matin et décide de partir en guerre», a expliqué à l'AFP Stuart Russell, professeur d'informatique à l'Université de Californie à Berkeley. «Cela signifie qu'elles ont la capacité de localiser, de sélectionner et d'attaquer des cibles humaines, sans intervention humaine». Drones, systèmes anti-chars, torpilles et missiles... Toutes ces armes peuvent passer sous un guidage grâce à l'IA.

«Parler de robots tueurs renvoie à un imaginaire de science-fiction, et empêche de réfléchir à une menace bien réelle, qui se rapproche à chaque progrès technique», déclarait Laure de Roucy-Rochegonde en mai dernier dans un entretien à Libération.

Pour la spécialiste des armes autonomes et de la diplomatie du désarmement au centre des études de sécurité de l'Ifri, «il faut faire la distinction entre robots, intelligence artificielle, et autonomie», car «bien que liées, ces trois disciplines scientifiques ont des implications différentes».

Pour l'instant, ces armes boostées par l'IA n'existent que sous la forme d'idées ou de prototypes, même si les drones ont par exemple acquis plus sur d'autonomie ces dernières années.

Du coup, «les gens se réfugient sous terre», a ajouté Stuart Russell, et cela préfigure un changement majeur de la nature de la guerre, «où être visible n'importe où sur le champ de bataille sera une condamnation à mort».

L'éthique en question

Bien que les armes autonomes pourraient offrir des gains d'efficacité ou de coûts de production, elles soulèvent des questions éthiques majeures.

«Il n’est pas acceptable que la décision de vie ou de mort puisse être intégralement confiée à des machines échappant à toute forme de supervision humaine», peut-on lire sur le site de France Diplomatie, pour justifier le non-développement des Sala dans l'Hexagone.

Une vision que ne partagent pas les deux superpuissances militaires que sont la Chine et les Etats-Unis bien que Washington en ait fixé la limite le 8 novembre dernier.

«L'IA ne doit pas prendre de décisions sur la manière et le moment d'utiliser une arme nucléaire, ni même être dans la boucle», avait ainsi déclaré le secrétaire d'Etat Antony Blinken à Tokyo le 8 novembre.

Dans cette optique et malgré des rumeurs de presse sur le sujet, la Chine et les Etats-Unis ne se sont pas engagés à bannir ces armes autonomes létales ce mercredi.

Les deux présidents ont néanmoins convenu que leurs experts respectifs s'entretiendront au sujet des risques liés aux progrès rapides de l'intelligence artificielle (IA).

De son côté, l'ONU réfléchit à un texte pour «réguler et interdire l'usage des armes autonomes létales», a déclaré mercredi Federico Villegas, représentant permanent de l’Argentine auprès des Nations Unies à Genève.

L'objectif étant de ne pas faire la même erreur qu'avec le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, conclu en 1968, alors que plusieurs pays étaient déjà en possession de cet arsenal.