États-Unis : critiqué sur son âge, Joe Biden fête ses 81 ans en toute discrétion ce lundi

Le président des États-Unis, Joe Biden, va fêter ses 81 ans en toute discrétion ce lundi 20 novembre, alors que son âge est l’un des principaux critères qui joue contre lui pour l’élection présidentielle de 2024.

Joe Biden va souffler une bougie supplémentaire ce lundi 20 novembre, alors que son âge est au cœur de toutes les préoccupations. Le président des États-Unis va ainsi fêter son 81e anniversaire en toute discrétion aujourd'hui, selon la presse américaine, pour faire oublier qu’il vient de gagner un an de plus.

Alors qu'il est déjà le plus vieux président en exercice de l’histoire du pays, de nombreux Américains estiment que le Démocrate est bien trop âgé pour un mandat supplémentaire. Il aurait 82 ans en cas de réélection en 2024, et 86 ans en quittant le pouvoir en 2028.

Les sondages sont du reste de plus en plus accablants pour Joe Biden, qui a été jugé «trop vieux pour être un président efficace» par 71% des Américains, selon une étude d'opinion publiée par le New York Times au début du mois de novembre. Par ailleurs, 62% des sondés ont estimé que l’actuel président des États-Unis n’avait plus la vivacité intellectuelle nécessaire pour exercer cette fonction.

Donald Trump, pas si jeune non plus

Malgré les efforts de Joe Biden pour faire oublier son âge et mettre en avant son bilan politique, la question reste bien présente dans les esprits des électeurs.

De plus, le président perd un peu de terrain parmi les électorats qui lui étaient jusqu'à présent favorables, comme la jeunesse ou la communauté arabo-musulmane.

Depuis l’attaque terroriste du Hamas en Israël du 7 octobre dernier, le président américain est de plus en plus contesté par l’aile gauche des Démocrates, qui dénonce son soutien inconditionnel à Israël.

Joe Biden pourrait tenter de faire entendre que s’il est trop vieux pour rester locataire de la Maison blanche, son rival, qui pour l’heure a un léger avantage dans les sondages, l’est également.

En effet, Donald Trump n’a que trois ans de moins que Joe Biden, mais n’est toutefois pas attaqué sur son âge. Si le Républicain est élu en novembre prochain, il deviendra à son tour le président le plus âgé au moment de son élection.

Pour se faire élire, Joe Biden devra également convaincre les Américains que malgré son âge, il affiche une santé de fer. Cependant, il a plusieurs fois été la risée des réseaux sociaux pour ses chutes ou ses cafouillages, qui ont fait le tour du monde.

S’il répond à chacune de ces attaques sur son âge avec humour, les électeurs américains pourraient ne plus en rire bien longtemps.