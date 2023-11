Albanie : des députés de l'opposition allument un feu dans le Parlement pour empêcher le vote du budget (vidéo)

En Albanie, des députés de l’opposition ont allumé des fumigènes, déclenchant un petit feu dans le Parlement, afin de bloquer le vote du budget 2024. La sécurité est rapidement intervenue pour éteindre les flammes.

Une scène surréaliste. Le parti d’opposition albanais du Parti démocratique (PDS) a allumé, ce lundi 20 novembre, des fumigènes, mettant littéralement le feu au milieu du Parlement, dans le but d’empêcher le vote du budget 2024. Déjà, en 2019, les députés de droite avaient lancé des fumigènes pour protester contre l’élection par la majorité socialiste d’une nouvelle procureure générale.

Today, members of Albania's Parliament set off fire and smoke flares in an attempt to disrupt voting on the 2024 budget. Typical. As a Special Advisor on Currency Reform to Albania’s Council of Ministers (1991-92), I’ve been there, seen that.pic.twitter.com/JVZACoRkq3

— Steve Hanke (@steve_hanke) November 21, 2023