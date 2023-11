Le groupe russe Wagner prêt à livrer un système de défense anti-aérienne au Hezbollah ou à l'Iran

Le groupe paramilitaire russe Wagner serait prêt à livrer un système de défense anti-aérienne au Hezbollah ou à l’Iran, à la demande des autorités russes, selon les renseignements américains.

La Russie prête à s'impliquer un peu plus dans les conflits au Proche-Orient ? Ce mardi, un porte-parole de la Maison Blanche a indiqué que, selon les renseignements américains, le groupe paramilitaire russe Wagner était prêt à livrer un système de défense anti-aérienne au Hezbollah ou à l’Iran.

Selon John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Wagner livrerait cette technologie à l’Iran ou au Hezbollah sous la direction du gouvernement russe. «Nous surveillerons de près si Wagner fournit des équipements militaires au Hezbollah ou à l'Iran», a déclaré M. Kirby. «Nous sommes prêts à utiliser nos pouvoirs de sanctions antiterroristes contre les personnes ou les entités russes qui effectuent ces transferts déstabilisants», a-t-il ajouté.

La Russie et l’Iran sont des alliés sur le plan militaire : Téhéran soutient notamment Moscou en lui fournissant des drones pour bombarder l’Ukraine. Les États-Unis craignent également que l’Iran ne fournisse à la Russie des missiles balistiques. Cette coopération «est évidemment néfaste pour l'Ukraine, pour les voisins de l'Iran et pour l'ordre international», a estimé John Kirby.

Par ailleurs, les combattants de Wagner et du Hezbollah opèrent en Syrie depuis plusieurs années, notamment pour soutenir le régime de Bachar el-Assad, et selon CNN, les deux groupes coopèrent de plus en plus sur le terrain.

Le Hezbollah pourrait obtenir un système de défense anti-aérien alors que de nombreux observateurs s’inquiètent de l’ouverture d’un nouveau front de la guerre entre Israël et le Hamas à la frontière avec le Liban. L’organisation chiite basée à Beyrouth mène en ce moment une série d’attaques contre l’armée israélienne.

Washington a cependant prévenu à plusieurs reprises l’organisation terroriste et d’autres groupes soutenus par l’Iran de rester en dehors du conflit entre Israël et le Hamas.