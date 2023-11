60 ans de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy : les 7 théories du complot les plus folles

Soixante ans après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas, l'affaire alimente encore tous les fantasmes. Le point sur les sept théories du complot qui courent encore aujourd'hui.

Le 22 novembre 1963, le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, est assassiné à Dallas (Texas) alors que le cortège présidentiel traverse la ville. Soixante ans après la mort de JFK, les théories du complot autour de cette dernière continuent d'alimenter les fantasmes.

Selon la version officielle, basée sur les conclusions de la commission Warren chargée de faire la lumière sur l'affaire, aucun complot n'est à l'origine de cette tragédie : JFK a été assassiné par un homme qui a agi seul, Lee Harvey Oswald. Mais, selon un sondage de l'institut Gallup de 2023, 65% des Américains n'adhèrent toujours pas à la version officielle et estiment qu'Oswald n'a pas agit seul.

Les thèses conspirationnistes ont été légion dès l'assassinat de Lee Harvey Oswald par Jack Ruby dans les locaux de la police 48 heures après la mort du président américain. Pour la plupart des tenants des théories du complot, «on» aurait voulu faire taire Oswald. Qui serait ce «on» ?

La mafia

La mafia de Chicago aurait organisé l'assassinat du président américain en raison des menaces de l'administration Kennedy - notamment de Robert Kennedy, frère de JFK et ministre de la Justice - visant les intérêts du crime organisé. Robert Kennedy est également mort assassiné en 1968, meurtre qui renforcera les certitudes de ceux qui voient la main de la mafia dans le meurtre de Dallas.

La CIA

L'agence de renseignement américaine n'aurait pas digéré le manque de soutien du président après l'échec du débarquement de la Baie des Cochons à Cuba en 1961. Une théorie également alimentée par la participation d'Allan Dules, ex-directeur de la CIA, à la commission Warren sur l'assassinat, alors que ce dernier avait été démis de ses fonctions par JFK après l'épisode cubain.

Le Vice-Président Lyndon B. Johnson

Le Vice-Président Lyndon B. Johnson profitait directement de la mort de John F. Kennedy en accédant de fait aux fonctions de président. Une raison largement suffisante pour certains. Une théorie alimentée par la mésentente entre les deux hommes et par le fait que JFK envisageait d'écarter Johnson aux élections de 1964.

Johnson prête serment après l'assassinat de JFK.



© Cecil Stoughton-Wh Photographs / JFK presidential library / AFP



Les communistes

Deux éléments sont à l'origine de cette théorie : l'assassinat est survenu quelques mois après la crise des missiles de Cuba, opposant les Etats-Unis et l'Union soviétique. De plus, Lee Harvey Oswald s'était revendiqué marxiste.

L'extrême-droite américaine

L'extrême-droite américaine a souvent été accusée de l'assassinat et ce pour plusieurs raisons. Cette dernière reprochait à Kennedy de s'être montré trop doux avec les communistes et aussi de vouloir accorder les droits civiques aux noirs américains. Pour marquer la visite de JFK au Texas en novembre 1962, cette mouvance avait organisé une distribution de tracts anti-Kennedy particulièrement virulente.

Le mystérieux homme au parapluie

Sur certaines images du passage du convoi, on peut apercevoir un homme habillé tout en noir avec un parapluie, qu'il ouvre et referme. Un individu au comportement suspect, puisque le temps est ensoleillé ce 22 novembre. Pour certains, cet homme serait un complice du tireur et le geste avec son parapluie était un signal. Pour d'autres, le parapluie était en réalité une arme qui lançait des fléchettes empoisonnées…

Les extra-terrestres

Quelques temps avant son décès, JFK aurait eu accès à des documents confidentiels sur la question. Aussi, selon cette théorie, le Président américain s'apprêtait à dévoiler au grand public l'existence d'extra-terrestres. Il fallait donc le faire taire.

La vision de Philippe Labro, journaliste français présent en 1963

Invité de la matinale de CNEWS, ce 22 novembre 2023, le journaliste Philippe Labro, qui avait vécu la tragédie de l'intérieur comme reporter pour France-Soir, a estimé que «la police de Dallas n’était pas à la hauteur du problème. […] On a obtenu assez vite un nombre d’éléments qui a prouvé selon moi, que c’était Lee Harvey Oswald qui avait tué le président. Je fais partie des gens qui croient qu’il n’y a pas de complot.»

En 2013 à l'occasion des 50 ans de la mort de JFK, il avait déjà expliqué à CNEWS qu'une «grand part de l'opinion n'admet pas la vérité officielle, préférant l'hypothèse d'un complot» avant d'ajouter que «l'assassinat de Kennedy est tellement inadmissible qu'on ne veut pas se résoudre au fait qu'il s'agit d'un fait divers pathétique».