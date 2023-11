Etats-Unis : après avoir vécu toute sa vie modestement, il laisse un don de 3,5 millions d'euros après sa mort

Geoffrey Holt, décédé le 6 juin 2023, a fait don de la somme de 3,8 millions de dollars (3,5 millions d'euros) à sa commune de Hinsdale, dans l'état du Massachusetts. Une générosité exceptionnelle qui va permettre à la commune d'effectuer des travaux importants.

Un cadeau totalement inattendu pour la ville de Hinsdale. Cette commune du Massachusetts a été surprise d’apprendre qu’elle avait hérité de la somme de 3,8 millions de dollars (3,5 millions d'euros) après le décès d’un habitant au train de vie pourtant modeste, Geoffrey Holt.

